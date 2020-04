Herbert Neubauer /APA / picturedesk.com

"Corona überstrahlt alles oder, besser, nimmt allem den Glanz. Außer Ihnen, Herr Bundeskanzler"

Horst Pirker, Mehrheitseigentümer der Verlagsgruppe News, meldete sich zuletzt selten zu Wort, wenn es um heimische Medienpolitik ging. Nun tut er dies - per offenem Brief an den Bundeskanzler - in TV-MEDIA und in sehr deutlichen Worten.

