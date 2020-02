Neue Late-Night-Show „Bussi Fußi“ am Privatsender immer donnerstags – HORIZONT mit ersten Details und Statements des Hosts vorab.

Bisher trat er als Unternehmer und Berater verschiedener politischer Parteien sowie als Aktivist in Erscheinung, nun kehrt Rudi Fußi auf die TV-Bildschirme zurück: Ab 27. Februar lädt er wöchentlich zur Late-Night-Show „Bussi Fußi“ auf Puls 24, dem Nachrichtensender der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe. „Nachdem ich bei Wolfgang Fellner wegen Richard Schmitt aufgehört habe, ist Puls 24 an mich heran getreten und meinte, es sei Zeit, nach Hause zu kommen. Ich war mit ‚Fußi will streiten‘ dort ja schon aktiv“, erläutert er seinen medialen Wechsel als Kommentator bei oe24TV zum Privatsender in St. Ma