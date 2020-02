Journalistischer Ethos, Vertraulichkeit und Hintergrundgespräche sind selbst Thema von Schlagzeilen geworden. Im HORIZONT beziehen die beteiligten Seiten Stellung. Es zeigt sich: Die Ansichten darüber, was ‚off the record‘ bleiben muss, sind einhelliger, als man denken könnte.

Es sind herrliche Zeiten für Liebhaber des Medienrechts. Noch selten waren Kernfragen journalistischer Arbeit so sehr Tagesthema wie nun die Vertraulichkeit von Informationen – beginnend beim Gespräch von ­Bundeskanzler ­Sebastian Kurz am 20. Jänner mit rund drei Dutzend „­leitenden ­Redakteurinnen und Redakteuren“ in der Politischen Akademie der ÖVP. „Das Gespräch versteht sich als reines OFF-Gespräch ohne O-Töne sowie Foto- und Filmaufnahmen“, stand in der Einladung dazu. Diese Regel hat genau genommen auch niemand gebrochen. Auch Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der den vertraulichen Gesprächsinhalt publik machte, hätte laut eigener Aussage „natürlich nicht“ darüber geschrieben, wenn er oder seine eingeladene, aber verhinderte Kollegin Barbara Tóth dort gewesen wären ( siehe Interview mit Florian Klenk ).Kommunikationsberaterin Heidi Glück, schon seit Zeiten von ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel oft im Hintergrund mit dabei, sieht unethisches Verhalten vor allem bei jenen, die an solchen Gesprächen teilnehmen, die Vereinbarung dann aber