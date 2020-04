LGP / HORIZONT

Dr. Gerald Ganzger ist einer der profiliertesten Medienrechts- und Litigations-PR-Experten Österreichs und Gründungspartner der Wiener Rechts­anwalts­kanzlei LANSKY, GANZGER + partner (LGP).

Der in einem Posting in einem Internetforum beleidigt oder in kreditschädigender Weise angegriffen wird, hat in der Regel ein rechtliches Interesse daran, vom Betreiber des Internetforums (Host-Provider) die dem Betreiber vorliegenden Daten des Posters zu erfahren, damit er rechtliche Schritte gegen diesen einleiten kann.

