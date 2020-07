Markenwert: Rekordjahr für Austro-Unternehmen

34 Milliarden Euro sind allein Österreichs Top-Ten-­Marken heuer wert. Für positive Ergebnisse nach der Krise braucht es nun Markenresilienz und Nachhaltigkeit.

Die wertvollsten Austro-Marken 2020 – hier zeigt sich wenig Veränderung auf den Stockerlplätzen in der aktuellen „Österreichischen Markenwert Studie“: Red Bull auf Platz eins, Platz zwei geht an die Novomatic-Gruppe, die den Rang heuer mit dem Luxusgüterkonzern Swarovski tauscht. Bereits zum 17. Mal hat das European Brand Institute (EBI) das Ranking erhoben und die neuesten Ergebnisse am 1. Juli präsentierte. 2019 (der Erhebungszeitraum) war laut Studienautor und EBI-Präsident Gerhard Hrebicek ein Rekordjahr für österreichische Top-Marken, die eine Outperformance hingelegt haben. Neun der zehn Top-Platzierten konnten ihren Markenwert gegenüber dem Vorjahr steigern. Um aber gut durch die globale Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie zu kommen, zähle nun und in naher Zukunft allerdings die Markenres