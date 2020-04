Handelsmarketing: Corona am Einkaufszettel

Ob Geschäfte geöffnet bleiben dürfen oder doch vorübergehend ihre Pforten schließen mussten, spiegelt sich neben den Umsatzzahlen auch in den Marketingbudgets und -aktivitäten wider.

Die omnipräsente Krise wirkt sich massiv auf die Kundenansprache im Handel aus. Stationär oder online entscheidet dabei über die Werberichtung. HORIZONT zeigt, wie die Big Player von Spar über Rewe bis XXXLutz reagieren.

Branchenabhängige Budgets

Einlasskontrollen, Sicherheitsabstand, Konsumenten mit Mund-Nasen-Schutz – das Bild im heimischen Handel ist seit Corona ein anderes. Kaum vorstellbar wären vor der Krise noch Hamsterkäufe oder reihenweise ums Überleben kämpfende Händler gewesen. Rund eine halbe Milliarde Euro Umsatz hat der stationäre Einzelhandel laut Schätzungen der KMU Forschung Austria allein in der ersten Woche der Geschäftsschließungen eingebüßt. Insgesamt könne man für März eine Milliarde ansetzen. Herausgerechnet wurden dabei die der kritischen Infrastruktur zuzuzählenden Branchen wie Lebensmittelhandel und Apotheken, die auch nach den behördlich angeordneten Schließungen weiterhin geöffnet haben durften.Der Handelsverband ist gar von ­einem Umsatzausfall von ­einer ­Milliarde Euro pro Woche ausgegangen. Ob Geschäfte geöffnet bleiben dürfen oder doch vorübergehend ihre Pforten schließen mussten, spiegelt sich neben den Umsatzzahlen auch in den Marketingbudgets und -aktivitäten wider, wie eine HORIZONT-Umfrage unter den großen Handelsplayern zeigt.Während etwa Bau- und Gartenmärkte bereits vergangene Woche wieder aufsperren durften, ist es beim heimischen Möbelkonzern XXXLutz erst am 2. Mai soweit. Die Werbeausgaben würden analog zum Umsatzausfall gekürzt, wie Marketingleiter ­Thomas Saliger betont. Der Lockdown im Handel werde die Lutz-Gruppe rund zehn Prozent des Jahresumsatzes kosten, gab Saliger gegenüber der