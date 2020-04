share beteiligt sich an der großen Hilfskampagne von Caritas und Kronen Zeitung zur Coronakrise in Österreich.

Die Krise lenkt das gesellschaftliche Engagement im Handel in eine neue Richtung - auch Konsumenten greifen auf veränderte Weise für den guten Zweck in die Geldbörse.

Ob Einkaufen für Risikogruppen, gratis Essen für Einsatzkräfte oder kostenlose Online-Fitnesskurse: Die Hilfsbereitschaft und Solidarität gegenüber Mitmenschen steigt in Corona-Zeiten. Auch der Handel weitet seine - bereits vor der Krise teils umfangreich vorhandenen - sozialen Initiativen aus. Der Lebensmitteleinzelhandel tut sich hier besonders hervor. Der Rewe-Konzern etwa, der unter seinem Dach die Handelsmarken Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg beherbergt, verdoppelt im Rahmen seiner "Aufrunden, bitte"-Aktion im Zeitraum von 23.03.-30.04.2020 alle Spenden für die Caritas Corona Nothilfe.



Mit den bisherigen Spenden der Corona Nothilfe konnten "in der ersten Akutphase" vermehrt Lebensmittelausgaben organisiert, die telefonische Sozialberatung ausgebaut, Notschlafstellen ganztägig geöffnet und Schutzausrüstung für Pflegeheime angeschafft werden, heißt von Rewe auf HORIZONT-Nachfrage. Außerdem wurde die Caritas Corona Nothilfe Hotline eingerichtet. Mit den weiteren Spenden will man laut Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher "mittel- und längerfristig Menschen unterstützen, die von der Krise besonders schwer getroffen