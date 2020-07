Die neuen Vertretungen in der Wirtschaftskammer Österreich wollen die Weichen auf Wachstum stellen: Worauf sie setzen und was sie für diese Branche fordern.

Inmitten der schwersten Krise der Nachkriegszeit sind sie angetreten, um der Wirtschaft aus ihrer Misere zu helfen: Nach den Wahlen Anfang 2020 formieren sich in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) derzeit die neuen Vertretungen. In Wien etwa löst Wirtschaftsbund-Vertreter Jürgen Bauer (ehemals Tarbauer) den ­Grünen Marco Schreuder als Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation ab. In der übergeordneten und gewichtigen Bundessparte Information und Consulting fungiert Angelika Sery-­Froschauer als bundesweite Obfrau – die ehemalige Spitze des Fachverbandes Werbung steht damit künftig einer noch breiter gefächerten Vertretung vor. Nach Angaben der WKO vereint die Sparte Information und Consulting gut 130.000 Unternehmen aus den Sektoren Information, Kommunikation und Consulting, die mit ihren ­wissensbasierten Dienstleistungen mehr als 53 Milliarden Euro an Umsatzerlösen verbuchen und knapp eine viertel Million Arbeitnehmer ­beschäftigen.



Mit HORIZONT spricht ­Obfrau Sery-­Froschauer über notwendige Impulse und Investitionen, Kritik der Unternehmen, ihre Vision dieser breit gefächerten Branche und über Maßnahmen, die es von politischer Seite fürs Aufkeimen der ­Wirtschaft braucht.



HORIZONT: In Zeiten wie diesen ist Ihre Funktion nicht nur eine Herausforderung, sondern bedeutet wohl vor allem ein hartes Stück Arbeit, um einer am Boden liegenden Wirtschaft zu helfen. Wie herausfordernd wird das?

Angelika Sery-Froschauer: Ich befinde mich im regen Austausch mit allen Spartenkollegen und es gibt quasi keine Branche, die Gewinner der Krise ist. Wir alle befinden uns in einer ungekannt herausfordernden Situation, in der ich es als Aufgabe sehe, die Krise auch als Chance für einen Neustart zu sehen und zu nutzen. Ja, wir verzeichnen nach wie vor Kurzarbeit in vielen Unternehmen, viele kämpfen immer noch mit argen Liquiditätsproblemen. Und zeitgleich sind wir als Wirtschaftssparte mit unseren Angeboten der Wissenstank und -speicher zugleich. Ohne unser vielfältiges Wissen und die erneuernden Ansätze läuft in der Wirtschaft nichts. Diese Chance gilt es zu ­pushen.

Wo sehen Sie hier als Branchenvertreterin Ihre Aufgabe? Was können Sie auch tatsächlich leisten?

Ich sehe unsere Aufgabe sehr stark in den Bereichen, in denen es um Konjunkturanreize und Investitionen geht – im Forcieren von Investitionen und Aufzeigen von Möglichkeiten.

Sie haben vor einigen Wochen im HORIZONT-Interview sehr plakativ gemeint, dass es Optimismus und Glauben an Aufschwung brauche. Das wird vermutlich nur ein Baustein sein, es braucht wohl auch strukturelle Maßnahmen und Investitionen. Was kann man der Wirtschaft ad hoc Gutes tun, damit das Werkl schnell wieder ins Laufen kommt?

Das Wichtigste ist zweifelsohne, Investitionen rasch anzukurbeln. Wir begrüßen das Konjunkturstärkungsgesetz der Bundesregierung außerordentlich, die Investitionsprämie ist enorm wichtig. Hier gilt es, zu definieren, was eine Prämie mit einem gewissen Prozentsatz im realen Leben bedeutet: Wie ist die Definition, was steckt dahinter, welche Investitionen sind umfasst? Diese Prämie muss einen möglichst breiten Bogen abdecken, denn Digitalisierung ist ein absolutes Wachstumsthema unserer Branche. Und da dürfen wir – salopp gesagt – in der Denke nicht bei Websites aufhören: Strategie an sich, Digitalisierungsinnovation, Transformationsprozesse, technische Lösungen bis hin zu ­E-Commerce sind maßgebliche Treiber, bei denen Investitionen gefördert gehören. Die Denke, Investition dermaßen zu pushen, ist für Österreich neu. Wir hängen alle in diesem Wirtschaftskreis, wenn wir Investition ankurbeln, hängen viele angrenzende Branchen direkt mit drin oder dran. Und ja, Stimmung ist enorm wichtig – wir wissen aus der Industrie, dass jedes zweite geplante ­Investitionsprojekt Corona-bedingt abgesagt wurde. Das ist wenig rosig und berauschend, daran müssen wir arbeiten, weil unsere Betriebe hier allesamt dranh&au