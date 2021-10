richtet sich insbesondere an Familien und Kinder, will unterhalten und Wissen vermitteln. Die Inhalte entstehen in Zusammenarbeit mit der Geo-Redaktion. Neben Einzeldokumentationen sind auch Reihen fester Bestandteil des Senders. Gleich zum Start abrufbar sind zum Beispiel die 15-teilige Reihe "Wildes Nordamerika", die Mehrteiler "Ein Waisenhaus für Nashörner" und "Vor den Küsten Afrikas". " Geo Television hat sich über die Jahre sehr gut etabliert. An diesen Erfolg wollen wir mit Geo Wild nun gern anknüpfen. Ein weiterer Schritt von vielen, die noch folgen werden, um eine der stärksten Marken im Wissenschaftsjournalismus auch im Bewegtbild wachsen zu lassen", so Frank Thomsen, GEO-Publisher bei Gruner + Jahr.





