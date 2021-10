Stargate Group

Die Live-Marketing- und Kreativagentur schärft seine Ausrichtung und Außendarstellung und verstärkt das Team.

Die Stargate Group feiert heuer ihr 25. Jubiläum und unterzieht sich zu diesem Anlass einem umfassenden Rebranding. Die Agentur, die sich ursprünglich auf den Event-Bereich spezialisierte, umfasst heute rund 30 Mitarbeiter:innen in den beiden Teams "Team Live" und "Team Creative", die sich auf Live-Marketing beziehungsweise Markenstrategien, Kampagnen und Content konzentrieren. „Ein gesamtheitlicher Dienstleistungsansatz, also Live- und Kreativleistungen aus einem Guss, wird immer stärker nachgefragt. Als Group erschließen wir alle Ebenen der Kommunikation und schaffen Markenerlebnisse, die noch lange in Erinnerung bleiben und so auch nachhaltig wirken“, sagt Geschäftsführer Florian Halder. Harald Knoll, ebenfalls Geschäftsführer, fügt hinzu: „Unsere Erfahrung zeigt, dass Menschen Erlebnisse immer mehr begehren und diese auch als Statussymbole sehen. Gleichzeitig sind Unternehmen ständig auf der Suche nach relevantem Content. Mit der Expansion in den kreativen Sektor setzen wir an genau dieser Stelle an und reagieren auf die Nachfrage, die wir seitens des Marktes spüren. Die Verbindung beider Disziplinen war also der nächste logische Schritt für uns."