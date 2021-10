Das Programm zum Sendergeburtstag

Programmvorschau 2021/22

Mit Jahresende wechseln die kaufmännische Geschäftsführerin von ORF III, Eva Schindlauer, und ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in die ORF-Direktion – Erstere als Finanzdirektorin, Zweitere als Radiodirektorin. Damit drohe dem Sender laut Wrabetz aber kein markanter Umbruch: "Eva Schindlauer und Ingrid Thurnher haben hervorragende Arbeit geleistet, die Peter Schöber als Kopf und Seele von ORF III mit einem neu zusammengestellten Team fortführen wird."Zum zehnjährigen Jubiläum am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2021, plant ORF III ein Spezialprogramm, an dem auch die Zuseher:innen aktiv teilhaben können. Nachdem um 20.15 Uhr ORF-III-Moderator Peter Fässlacher und Schauspieler Michael Schottenberg „Die perfekte Geburtstagsgala“ ausrichten, entscheidet ab 21.05 Uhr das Publikum. Dieses kann schon seit mehreren Tagen online abstimmen, welche drei “ORF III Sternstunden“ es zum Wiedersehen geben soll. Zur Auswahl stehen jeweils drei Produktionen aus den Kategorien Kleinkunst, Popularmusik und Klassik.Schon zuvor, am 24. Oktober, lässt Barbara Rett ihre persönlichen Höhepunkte des vergangenen Jahrzehnts in “10 Jahre Erlebnis Bühne – Die schönsten Momente“ Revue passieren, das Magazin “Kultur Heute“ blickt gar eine ganze Woche lang auf zehn Sendejahre zurück.2021 wurde das ORF-III-Programmbudget um rund ein Drittel deutlich erhöht, um den Österreicher:innen vor allem während der Corona-Krise weiterhin (Live-)Kultur zugänglich zu machen. Gleichzeitig wurde umfassend in den Ausbau der Information investiert – etwa in die Produktion der werktäglichen dreieinhalbstündigen Live-Strecke “ORF III aktuell“. Auch Für Herbst/Winter 2021 wurde ein Zusatzprogrammpaket realisiert, das Konzerte, Kleinkunst-Produktionen, Dokumentationen zu Volkskultur und (Zeit-)Geschichte beinhaltet.Der neue Konzertfilm "The Great American Songbook mit Camilla Nylund" feiert am 5. Dezember Premiere. Ende des Jahres porträtiert "Erbe Österreich" in einem neuen Doku-Vierteiler "Habsburgs heimliche Herrscherinnen". Bereits im November wird die Nestroy-Preisverleihung aus dem Theater an der Wien übertragen.Höhepunkte für 2022 sind etwa das "Herbstgold"-Festival mit Stargeiger Julian Rachlin als neuem künstlerischen Leiter, von dem ORF III erstmals übertragen wird. Im Frühsommer steht der neue Doku-Zweiteiler "Rolando Villazón und Mozarts Menschen" anlässlich des 50. Geburtstags Villazóns an. Im Kleinkunst- und Kabarettbereich warten etwa bis zu 20 Neuproduktionen aus dem Orpheum Graz auf das ORF III-Publikum.