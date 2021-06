Ich erinnere mich an die wunderbare Glosse aus dem Jahr 2013 zu meinem Google-Statement in der Presselounge der Medien­tage. Damals war im HORIZONT humorig zu lesen: ‚Sein bis dahin noch kühler und nüchterner Teint blühte rosig auf, die Nasenflügel blähten sich im Fahrtwind seiner Gedanken, die er nun quick­lebendig, ohne hastig zu wirken, und metapherlos klar auf den Punkt brachte: Google muss ­zerschlagen werden.‘ Ein Raunen soll damals durch das Publikum gegangen sein, die Luft soll geknistert haben. Heute, acht Jahre später, bin ich übrigens der Meinung: Es braucht ein Fair Level Playing Field und gleichzeitig eine enge Kooperation mit uns lokalen Playern. Ich wünsche dem HORIZONT­ alles Gute zum 30. Geburtstag. Vielen Dank für qualitativen, ausgewogenen und informativen Medien-Journalismus! Auf die nächsten erfolgreichen 30 Jahre!

Doris Ragetté, Prokurist und Head of Research & Communications RMS : Wenn ich das Wort HORIZONT höre oder lese, dann taucht ganz auto­matisch der typische Schriftzug der Wochen­zeitung für Werbung, Medien & Marketing vor ­meinem geistigen Auge auf – und das seit 30 Jahren! Der HORIZONT ist für mich ein unverzichtbares Medium, aktuell und mit Hintergrund-Storys. Verständlicherweise freue ich mich ganz besonders, wenn ihr Geschichten über ­Audio bringt! Zu 30 Jahren unermüdlichen Einsatzes für die Medien­branche und für die vielen guten Berichte möchte ich allen HORIZONT-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern – von 1991 bis heute, an vorderer Front oder auch hinter den Kulissen – herzlich gratulieren.





Ursula Arnold, CEO Mindshare : Seit 30 Jahren spiegelt und ­dokumentiert HORIZONT die Entwicklung des österreichischen Werbe- und Medienmarktes aus unterschiedlichen Perspektiven wider. Wir gratulieren HORIZONT und seinen Redakteurinnen und Redakteuren zu den vielen Denkanstößen für die Branche. ­­Zu Recht können sie auf dieses Jubiläum stolz sein. Gefragt von der Chefredaktion, was unsere Lieblings-Headline in den letzten Jahren war: Am besten erinnert man sich wahrscheinlich an jene, die einen selbst betreffen. So gesehen war für mich die Headline ‚Die Pläne und Strategien der neuen Mindshare CEO‘ eine Headline, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Und unsere Antwort auf ‚Wünsch dir was‘ ­lautet: Weiterhin einen HORIZONT zur Orientierung und Inspiration.





Im Jahre 2015 hielt sich in der Branche beharrlich das Gerücht, dass ein 42-Jähriger aus der Wiener Agentur-Szene die Geschäftsführungsagenden des Manstein Verlags übernehmen wird. Mein ‚Pech‘ war wohl ein ähnliches Alter wie jenes von Oliver Stribl und ich dürfte damals vielleicht einmal zu viel mit dem von mir hochgeschätzten Hans-Jörgen Manstein im Cafe Landtmann gewesen sein … Getreu dem Motto ‚Glaube keinem Gerücht, das Du nicht selbst in die Welt gesetzt hast‘ habe ich mich damals bei der Branche dafür bedankt ;-)

Nummer 2: Das große Interview mit meinem lieben Freund Andreas Türck zur Positionierung des neu gegründeten Joint Ventures von media.at und der deutschen pilot group, dessen Geschäftsführer ich viele Jahre lang war. Andreas Türck berichtete rund um das Thema Content-Marketing, die Kraft von Bewegtbild und spannenden Umsetzungen für Kunden.

Nummer 3: Die ersten Statements aus der Branche rund um die Covidkrise und die Herausforderungen im Homeoffice.



Eugen Prosquill, CEO Warda Network:Es gibt aus unserer Sicht sehr viele, aber die, die uns am meinsten bedeutet haben, waren folgende: euer Bericht über unseren Warda Feiertag. Wir haben als erste Agentur diesen Tag für unsere Mitarbeiter ins Leben gerufen und hatten durchwegs positives Feedback. Und ihr habt diesem speziellen Tag die Bühne gegeben, um vielleicht auch andere Unternehmen zu­mindest zum Nachdenken, ob es nicht auch für sie eine gute Maßnahme fürs Employer Branding wäre, anzuregen. Der Beitrag über unsere Hendrick’s Wall in der Siebensterngasse. Wir sind sehr stolz auf unsere Walls, dieses ­spezielle Projekt hat Aufsehen erregt und nicht jeder hat sie als richtig platziert empfunden, nichtsdestotrotz hat ­HORIZONT keine Scheu ­gehabt positiv darüber zu schreiben – vielen Dank dafür. Am Ende des Tages ist jeder einzelne Bericht eurerseits über unsere Projekte ein Warda Network x HORIZONT-Moment. Vielen Dank für eure Unterstützung und eure Loyalität. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Publikationen.