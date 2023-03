Josef Gruber übergibt mit 65 Jahren an seine bisherige Stellvertreterin.

Staffelübergabe in der Tips-Redaktion: Nachdem er vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag gefeiert hat, übergibt Josef Gruber die Chefredaktion an die bisherige Chefredakteur-Stellvertreterin Alexandra Mittermayr. Dem Medienhaus Wimmer bleibt Gruber als Chefredakteur der Kaufzeitung Ischler Woche erhalten. Auch wird er weiterhin als Präsident im Verband der Regionalmedien Österreichs (VRM) aktiv sein.



Erneuerte Geschäftsführung seit 2022

„Es macht mich sehr stolz, zu sehen, was wir in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben“, freut sich Josef Gruber, der die regionale Wochenzeitung mit dem Konzept „total regional“ zum nachhaltigen Erfolg geführt hat. „Jetzt werde ich es etwas ruhiger angehen und meine neu gewonnene, freie Zeit genießen“, nimmt sich der leidenschaftliche Radfahrer vor.Die Geschäftsführung wurde schon Anfang 2020 umgebaut: Damals sind Moritz Walcherberger und Lorenz Cuturi, Sohn des Herausgebers Rudolf Andreas Cuturi, zusätzlich in der Tips-Geschäftsführung eingezogen.