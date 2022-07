Zum zweiten Mal gewinnt Bühringer den mit 10.000 Euro dotierten Bewerb für die 'Werbewunder Radio'-Kampagne. Der freie Texter hatte bereits die allererste Auflage des Wettbewerbs im Jahr 2007 gewonnen.

Dieser wurde vom Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, der ORF-Enterprise und RMS Austria heuer zum 15. Mal veranstaltet. Diese Jahr ist erstmals auch das Alterslimit von 30 Jahren gefallen. Die Entscheidung, allen Kreativen die Chance auf eine unüberhörbare und prägnante Message für das Medium Radio zu geben, hat sich als Erfolg erwiesen: Mit 41 Einreichungen verzeichnet das Werbewunder Radio nämlich einen historischen Teilnahmerekord in seiner Geschichte. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren konnte sich Werner Bühringer durchsetzen und die Jury mit seinem Konzept überzeugen. Der freie Texter hatte bereits die allererste Auflage des Wettbewerbs im Jahr 2007 gewonnen.



schafft es, das komplexe Thema Brand Safety in einer richtig unterhaltsamen und kreativen Umsetzung an den Mann und die Frau zu bringen. Überzeugt haben sowohl das Format der Serie und die gewitzte Sprache der Spots. Für mich ein wirklich verdienter, klarer Sieg, der das Werbewunder Radio auf ein neues Level hebt und beweist, dass komplexe Themen auch richtig Spaß machen können", so Jurymitglied

Mehr dazu Werbewunder Radio Einsendestart Werbewunder Radio lädt zur 'Sommerfrische' Bis 2. Mai können akustische Ideen zum Thema Sommerfrische eingereicht werden, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Erstmals fällt das Alterslimit. » "Eine knifflige Aufgabe, diesen neuen und doch etwas erklärungsbedürftigen Aspekt von Radiowerbung in unterhaltsame Storytelling-Spots zu verpacken. In sieben Spots erfährt das Publikum, insbesondere die relevante Zielgruppe der Werbetreibenden, so gut wie alles über das Thema Umfeldsicherheit. Und nebenbei sogar noch mehr. Denn das Werbewunder Radio ist schließlich kein One-Hit-Wonder, sondern hat mehr als nur einen Vorteil zu bieten. Und wer wüsste mehr über die Stärken das Radios zu berichten als das Radio selbst. So spricht das Werbewunder Radi diesjährig das erste Mal direkt zu uns und über Sternzeichen, Mücken und Elefanten, Ibiza und was das alles mit Brand Safety zu tun hat. Wie das klingt? Angenehm weiblich", kommentiert Bühringer sein unkonventionelles und pointiert-witziges Siegerkonzept.

Joachim Feher und Doris Ragetté (RMS Austria), Oliver Böhm und Christian Forster (ORF-Enterprise), Clemens Marx (Marx Tonkombinat Arbeitergasse), den Creativ-Club-Austria-Mitgliedern Katharina Maun (Dodo) und Edmund Hochleitner, Creativ-Club-Austria-Vizepräsident Patrik Partl (Brokkoli) und Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien) zusammen. Die Jury setzte sich aus Joachim Feher und Doris Ragetté (RMS Austria), Oliver Böhm und Christian Forster (ORF-Enterprise), Clemens Marx (Marx Tonkombinat Arbeitergasse), den Creativ-Club-Austria-Mitgliedern Katharina Maun (Dodo) und Edmund Hochleitner, Creativ-Club-Austria-Vizepräsident Patrik Partl (Brokkoli) und Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien) zusammen.

