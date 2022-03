Amparo Garcia/adobe.stock.com

Der Egta-Vorstand hat entschieden, die Beziehungen zu allen russischen Mitgliedern der Vereinigung sofort einzustellen.

Egta ist der europäische Verband der Werbezeitenvermarkter für private und öffentlich-rechtliche TV- und Radioveranstalter mit Sitz in Brüssel. In einer Aussendung spricht der Vorstand von einem "Aussetzen" mit sofortiger Wirkung als Reaktion auf "den unprovozierten Einmarsch Russlands in die Ukraine". Isoliert sind somit Unternehmen wie EMG (Europa Media Group), Everest Sales, Gazprom-Media, Media-1, NRA (National Advertising Alliance) und die Russian Media Group.