US-Technologiekonzern

Apple

setzt bis auf weiteres den Verkauf seiner Produkte in

Russland

aus. Zudem seien

Apple Pay





Apple reagiert mit den Einschränkungen auf einen Appell der ukrainischen Regierung. Am vergangenen Freitag hatte Mykhailo Fedorov, stellvertretender Ministerpräsident der Ukraine, einen Brief an Apple-CEO Tim Cook geschickt.

und andere Dienste eingeschränkt worden, hieß es am Dienstag in einer Erklärung von Apple. Die Apps der russischen Staatssender RT und Sputnik seien in allen App Stores für Apple-Geräte außerhalb Russlands nicht mehr verfügbar.