Die nationale Reichweite des Onlinevermarkters von Russmedia Digital steige damit um 798.000 User auf über 3,5 Millionen. Man werde so ‚zum wichtigsten Vermarkter regionaler und deutschsprachiger Nachrichtenportale in Österreich'.

Ab 2021 erweitert der Premium-Onlinevermarkter von Russmedia Digital sein Portfolio um die Angebote der Oberösterreichischen Nachrichten und Salzburger Nachrichten. Sie umfassen die Portale nachrichten.at und tips.at sowie SN.at und Salzburg24.at. Erst kürzlich ging austria.com/plus eine Partnerschaft mit dem Digitalangebot der Tiroler Tageszeitung ein.



Ab kommendem Jahr umfasst das Portfolio neben deutschsprachigen Nachrichten- und Businessportalen wie FAZ.net, handelsblatt.com, sueddeutsche.de, Zeit.de oder NZZ.ch in Österreich zusätzlich zu Vienna.at, VOL.at, TT.com, wienerzeitung.at und NOEN.at also auch die Portale in Salzburg und Oberösterreich. Der Online-Premiumvermarkter übernimmt diese Angebote von Purpur Media, die sich künftig auf Native Advertising und Videowerbung sowie Special-Integration- Products wie In-Game-Advertising fokussieren. Zusätzlich zum AT-Traffic der deutschen Finanz- und Nachrichtenportale gewinnt austria.com/plus auf Basis der Österreichischen Web Analyse (ÖWA Plus 2019-IV) mit Jahreswechsel 798.000 User dazu. Die nationale Reichweite steige damit auf 3.511.000 User.„Austria.com/plus bietet mit der zusätzlichen regionalen Stärke ein einzigartiges Angebot für Nachrichtenportale im Premiumsegment", zeigt sich austria.com/plus-Managerin Karina Wundsam überzeugt. „Dabei stellen wir unsere Partner in den Vordergrund, um der Regionalität ihren verdienten Stellenwert einzuräumen. Daten mit Regionalbezug ist hier die Formel der Zukunft: echte Regionalität gepaart mit echten Daten“.