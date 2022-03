Die ORF-Sendergruppe verbuchte den stärksten Februar seit 2009, während Servus TV und Puls 24 auf den stärksten Februar in der Sendergeschichte verweisen konnten. Puls 4 blieb wie oe24.tv weitgehend stabil, ATV baute merklich ab.

Sondersendungen und Olympia

Der Zuwachs für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ist mitunter auf die zahlreichen Sondersendungen zum Krieg in der Ukraine zurückzuführen: 5,3 Millionen Menschen in Österreich informierten sich zumindest kurz im ORF-Fernsehen (weitester Seherkreis) über die aktuellen Entwicklungen. So sahen 976.000 Zuseher:innen die "ZiB Spezial" am 24. Februar und damit dem Tag des russischen Einmarschs. Die "ZiB 2" am 28. Februar wurde von 1 Milionen Personen verfolgt. Reichweitenstärkste Nachrichtensendung war jedoch die "ZiB 1" am 6. Februar mit 1,8 Millionen Zuseher:innen bei 59 Prozent Marktanteil. Auf ORF III sahen am 27. Februar 192.000 Personen bei 6 Prozent Marktanteil "ORF III aktuell" - ein Rekord.



Die ORF-Sendergruppe kam laut Teletestdaten auf 39,3 Prozent Marktanteil und steigerte sich damit um 1,8 Prozentpunkte gegenüber dem bereits stark ausgefallenen Februar des Vorjahres. Bei den 12- bis 49-Jährigen fiel der Zuwachs mit 3,2 Prozentpunkten auf nunmehr 29,3 Prozent Marktanteil noch stärker aus.Der Großteil des Marktanteils entfällt in der Gesamtzielgruppe in gewohnter Manier auf ORF 2 (22,9 Prozent, plus 0,7 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe steigerte sich ORF 2 um 1,2 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent Marktanteil. ORF 1 legte bei den über 12-Jährigen auf 13,1 Prozent Marktanteil zu (plus 1,2 Prozentpunkte), in der Kernzielgruppe betrug der Zuwachs 1,9 Prozentpunkte, womit der öffentlich-rechtliche Sender bei 13,9 Prozent Marktanteil landete.