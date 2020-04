APA/DPA

Der italienische Medienkonzern Mediaset hat seine Beteiligung am deutschen Medienunternehmen ProSiebenSat.1 aufgestockt. Der Mailänder Medienkonzern unter Kontrolle der Familie des ehemaligen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi stockte seinen Anteil um 4,1 Prozent auf 24,9 Prozent auf, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.