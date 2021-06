TikTok: Es ist die App, die nicht nur unter Jugendlichen, sondern zunehmend auch ­unter Werbetreibenden für Furore sorgt. Nun hat die Social-Video-App ihren Ads Manager für Österreich gestartet. Thomas Wlazik, Managing Director Global Business Solutions für den D-A-CH-Raum, spricht im HORIZONT-Interview über den Start.

HORIZONT: TikTok hat laut Eigen­angaben 100 Millionen aktive Nutzer in Europa. Sie werden mir vermutlich nicht verraten, wie groß der Anteil davon in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist?

Thomas Wlazik: Wenn man sich die Reichweiten einzelner Creators ansieht – das ist eine ganz gute Art und Weise sich der Thematik anzunähern – wird deutlich, dass wir hier über eine relevante Reichweite sprechen. Condsty, der größte Creator aus Österreich, der hauptsächlich mit Musik untermalte Tutorials für Zeichnen und Rechnen macht, hat 17 Millionen Follower. Joshua Monis kommt aus Graz, sammelt Vorschläge von Nutzerinnen und Nutzern für zufällige Beauty-Gesichts-Masken und probiert sie daraufhin aus. Er hat mit 9,2 Millionen Followern auch entsprechend hohe Reichweiten. Anna Strigl aus Tirol, die Alltags-Memes und TikToks zum Thema Beauty macht, hat 1,7 Millionen Follower. Die Follower sind auf TikTok dabei gar nicht so entscheidend, die Reichweiten der sozialen Videos sind teilweise wesentlich höher.



Was in Österreich noch ausgeprägter als üblich ist, ist das Thema Gaming. Das scheint viele österreichische Nutzer extrem zu interessieren. Das können auch Marken für sich nutzen: Playa Games beispielsweise, Publisher von Handyspielen, konnte mit TikTok for Business für ihr Spiel Shakes and Fidget die App-Installationen erheblich steigern. Der Return-on-ad-spend betrug dank TikTok 130 Prozent. Der österreichischen Community liegt außerdem das Thema Diversität am Herzen, beispielsweise wird der Hashtag #lgbtq häufig verwendet. Der meist veröffentlichte Sport-Hashtag ist #fußball.Als ich den Vertrag unterschrieben habe, gab es noch keine Pandemie. Als ich dann angefangen habe, war sie voll da. Wir haben damals mit einer Handvoll Leuten begonnen. Insgesamt sind wir nun deutlich mehr als 200 Mitarbeiter. Das war auf der einen Seite natürlich toll, dass man so ein großes Team aufbauen kann. Aber natürlich auch nicht ganz einfach, das komplett im Lockdown zu schaffen. Vor allem das Team aufzubauen und eine richtige Kultur hinzubekommen, war herausfordernd. Wenn ich mir das Feedback von unserem Team ansehe, ist uns das gut gelungen.Der Unterschied ist natürlich, dass man sich in einem ganz anderen Stadium befindet. Jeder, der zu unserem Team dazu stößt, kommt auch mit dem Wunsch, etwas mitgestalten und aufbauen zu können. Wenn ich mit meinem Team spreche, dann ist das auch das, was sie am meisten begeistert: Wir haben etwas in einem Bereich noch nicht? Das kann ich ja machen – ob das jetzt eine interne Initiative oder eine neue Lösung für einen Kunden ist. Bei großen Unternehmen ist vieles hingegen schon etabliert. Hier hat jeder Einzelne die Chance, einen sehr großen Impact auf die Gesamtentwicklung des Unternehmens und der Art und Weise, wie wir auch mit Kunden arbeiten, zu haben.Nachhaltiges Wachstum. Natürlich war der Fokus in den ersten Jahren rein auf der Etablierung der Plattformen und dass sich der Content positiv entwickelt. Dafür haben wir in die Teams investiert, damit die Nutzerzahlen wachsen. Meine Aufgabe ist es nun primär, die Monetarisierung voranzutreiben – aber nachhaltig, auch auf der Monetarisierungs-Seite. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass die Werbung positiver Teil des Nutzungserlebnisses ist und bleibt. Deswegen investieren wir so stark in die Beratung von Unternehmen. Wir haben als Kern-Claim „Don‘t make Ads, make TikToks“. Wir wollen eben nicht die Standard-Display-Werbung auf TikTok, weil genau das wäre dann vielleicht eine vorschnelle Kommerzialisierung. Wir haben von Anfang an ein Team gehabt, dass sich rein darum kümmert, dass die Qualität stimmt. Das ist nicht nachgelagert. Das war von Anfang an Teil der Strategie. Natürlich gibt es übergeordnet – wie bei allen Unternehmen – auch Umsatzerwartungen. Aber wir haben eine sehr langfristige Perspektive und deswegen ist es uns wichtig, dass das gesamte Nutzer-Erlebnis von TikTok fantastisch bleibt.Das ist im Prinzip der Sammelbegriff für unser Angebot an Unternehmen. Wir machen das dann, wenn alle wesentlichen Werbeprodukte gelauncht sind, insbesondere der TikTok Ads Manager. Und der ist jetzt offiziell gestartet. Das heißt, man kann Werbung auf zweierlei Arten bei TikTok kaufen: Zum einen in der Zusammenarbeit mit meinem Team. Das richtet sich vor allem an die größeren Marken und größere digitale Player. Daneben das Angebot für die KMU: Das ist der TikTok Ads Manager als Self Service Tool. Den können alle Unternehmen benutzen, egal welcher Größe. Man kann sich dort anmelden, Zahlungsinformation hinterlegen und dann kann man im Prinzip schon loslegen. Wir haben die Teams, die sich um die Kunden kümmern können und wir haben die Produkte, sodass alle Unternehmen jeglicher Größe jetzt Werbung schalten können. Weil wir das jetzt gelauncht haben, sagen wir: Wir sind ab jetzt open for Business in Österreich.Das Premium-Format, das wir haben, ist Top-View. Das ist das Format, das man sieht, wenn man die App öffnet. Es ist eine Tages-Festplatzierung, die man buchen kann und das erste, was der Nutzer für bis zu 60 Sekunden mit Sound on sieht. Dadurch hat es natürlich eine extrem starke Reichweite und Aufmerksamkeit. Darüberhinaus haben wir die In-Feed-Video-Anzeigen, die man auf zwei Arten buchen kann: Als Premium-Tagesfest-Platzierung oder eben über den Ads Manager und einen Auktionsmechanismus mit flexiblen Budgets.Wir sehen, dass der Nutzungs-Kontext von TikTok einer ist, wo wir mehr Gemeinsamkeiten über die verschiedenen Generationen hinweg feststellen. Das stärkste Wachstum haben wir im Bereich 25+. Es gibt mittlerweile auch ganz viel Content, wo ganze Familien über drei Generationen hinweg TikToks machen. Es sind die Nutzer, die sich von denen anderer Plattformen abheben - also auch die über 30-Jährigen. Deswegen ist es tatsächlich eher der Nutzungskontext und die Plattform und was die Nutzer dort erwarten - auch von Marken - der man sich ein Stück weit anpassen muss. Auf TikTok sind nicht primär Influencer, sondern echte Menschen, die eben auch TikToks machen, unterwegs. Wenn man als Marke diesen Ton trifft, dann wird man auch genauso aufgenommen. Es ist eine erste Hürde, die man einmal nehmen muss und erst einmal verstehen muss, um den richtigen Ton zu treffen. Aber wenn man es dann schafft durchzudringen, hat man tatsächlich auch ein echtes Engagement und überdurchschnittliche Werte bei Brand-Metriken.Das kann ich ausschließen. Wir halten uns an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften, in den Ländern, in denen wir arbeiten und erfüllen die DSGVO. TikTok existiert außerdem nicht in China, nur außerhalb von China.

Wir folgen natürlich auch aktuell schon allen geltenden Gesetzen und sind auch DSGVO-konform. Die Nutzerdaten werden aktuell in den USA und als Backup auch in Singapur gespeichert. Das Datenzentrum, das wir aufbauen, ist in Dublin und soll 2022 fertiggestellt werden, wo dann auch alle europäischen Nutzerdaten gespeichert werden. Das braucht natürlich eine Weile, bis es aufgebaut ist. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran und investieren circa 420 Millionen Euro und werden dort mit den höchsten Sicherheitsstandards das erste europäische Datenzentrum aufbauen.