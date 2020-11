Oleksandr / adobe.stock.com

Der Senat 2 behandelte am Donnerstag in einer Sondersitzung die 1.500 Beschwerden zur Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien. Er hat beschlossen, gegen mehrere Medien Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse einzuleiten.