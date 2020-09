Tageszeitungen: Täglicher Kampf um die Treue

Konsolidierung der Auflagen und Fokussierung auf Abos steht bei Tageszeitungen auf der Agenda. Ein detaillierter Blick auf die Abo-Gebarung samt Grafiken und Statements.

Ein erster Blick auf die Printauflagen der österreichischen Tageszeitungen im ersten Halbjahr mag schnell zu einem negativen Gesamteindruck verleiten: Mit Ausnahme der "Oberösterreichischen Nachrichten" haben alle täglichen Kauftitel ihre Druckauflage – teils massiv – zurückgefahren. Ausnahmslos Rückgänge sind bei den verkauften Exemplaren zu verbuchen. Spannende Insights hält die Österreichische Auflagenkontrolle als Spiegelbild der Printlandschaft in jenen Segmenten parat, bei denen es um treue Leser geht, die kontinuierlich für Erlöse sorgen: die Abonnenten. Und hier ist das Bild keineswegs mehr so negativ. So steigen beispielsweise nicht nur die verbreiteten E-Paper-Exemplare bei allen Kauf-Tageszeitungen, sondern auch die E-Paper-Abos (mit Ausnahme der "Salzburger ­Nachrichten"): bei "Kleine Zeitung" (plus 8.978 Stück), "Presse" (plus 5.710) und "Kronen Zeitung" (plus 3.479) am stärksten. Aber auch die Print-Abonnenten sind keineswegs eine aussterbende Gattung: "Die Presse" gewinnt zum Vorjahreszeitraum 2.116 Abonnenten dazu, auch "Kleine", "Standard" und "OÖN" gewinnen. Ein hoher Abo-Anteil an der verbreiteten Auflage ist dabei als gesunder Faktor zu werten, weil er stete Leserschaft und Einkommen garantiert. Aber Abo ist nicht gleich Abo, die ÖAK zeigt auch Einblicke in die Pricing-Modelle. "Tiroler Tageszeitung" und "Krone" haben beispielsweise den höchsten Anteil an voll bezahlten Abos, "Die Presse" den geringsten Wert.Wie sieht die Strategie der Verlagsmanager dahinter aus? Angesprochen auf hohe Abo-Zugewinne bei geringem Anteil an voll bezahlten Abos entgegnet "Presse"-Geschäftsführer Herwig Langanger: „Die vergangenen Jahre zeigen: Wir wandeln überdurchschnittlich viele dieser Tester und Neuabonnenten in die nächsthöhere Kategorie um.“ Die verkaufte Auflage und Anzahl der Abos „war und ist das Maß der Dinge“, kommentiert Rainer Nowak die Entwicklung. Sind bei über 80 Prozent Anteil an der verbreiteten Auflage Abos das neue Gold? „Der Einzelverkauf ist relevant, um sichtbar zu sein, aber seit Jahren als Erlösquelle vernachlässigbar“, so die "Presse"-Geschäftsführer. Ähnlich sieht das Thomas Spann, Geschäftsführer der Konzernschwester "Kleine Zeitung": „Im Einzelverkauf sind wir mit steigenden Kosten konfrontiert. Wir bringen die notwendige Energie hier ein, setzen aber keinen Schwerpunkt darauf. Summa summarum liegt unser Fokus auf Abonnenten, egal ob Print oder digital.“ 90 Prozent der verbreiteten Auflage gehen bei der "Kleinen" an Abonnenten. Die Print-Auflage behält ihren Stellenwert, trotz steigender E-Papers: „Ich sehe auch keine Substituierung von Print durch das E-Paper; dahinter liegen ganz profane Überlegungen am Werbemarkt: Print monetarisiert einfach besser“, so Spann.Anders fällt das Resümee beim Pranchenprimus "Krone" aus. Ein Minus bei der Druckauflage von gut 42.000 Stück und 20.000 Abonnenten weniger führt Horst Pensold, Leitung Sales & Services, zu einem Gutteil auf Corona zurück: Nachmittagsausgaben wurden vorübergehend ausgesetzt, die Belieferung an Geschäftslokale sowie Flug- und Bahnbetriebe nahm ab. „Wir sind sicher, den Großteil des Rückganges bei einer Normalisierung des Marktes wieder wettzumachen“, so Pensold. Abo bleibe der zuverlässigste Vertriebskanal, der Einzelverkauf sei „im Gegensatz zu den anderen Tageszeitungen überhaupt nicht ‚tot‘. Der Markt im Einzelverkauf ist rund 47 Millionen Euro schwer“, so Pensold, der auf ein Gesamtvolumen von 83 Millionen für Printmedien und Periodika im Einzelverkauf verweist. „Rund die Hälfte des Einzelverkaufs entfällt dabei auf die Krone.“Entgegen dem Markttrend haben die "OÖNachrichten" die Druckauflage erhöht. Gino Cuturi, Geschäftsführen­­der Gesellschafter, sieht die Corona-Krise bei stark zurückgegangenem Werbemarkt als Chance für den Lesermarkt. In absoluten Zahlen sind nur bei der "Kleinen Zeitung" die verbreiteten E-Paper stärker gestiegen. Stehen digitaler Vertrieb mit geringeren Druck- und Distributionskosten auf der Agenda über der Printverbreitung? Cuturi: „Jeder, der rechnen kann, weiß, wie viel wir noch mit Print verdienen.“ Natürlich seien Produktion und Verbreitung bei digitalen Produkten weniger kostenintensiv – allerdings die Haptik einer Tageszeitung für viele wesentlicher Grund für ein Zeitungs-Abo in gedruckter Form.