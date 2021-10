Supplements : Beständiges Reichweiten-Ranking

Zwischen Ost und West

Insbesondere im Osten des Landes, in Wien und Niederösterreich, punktet das Schaufenster bei den Lesern. In Wien wird eine Reichweite von 3,0 Prozent erzielt. Dabei lesen eher Frauen (4,3 Prozent) als Männer (3,4 Prozent) das seit einem Jahr neu in der Media-Analyse ausgewiesene Medium. In Niederösterreich erreicht das Schaufenster eine Reichweite von 2,0 Prozent.Landesweiter Reichweitenkaiser unter den wöchentlichen Supplements ist und bleibt unangefochten die Programmezeitschrift tele mit einer Reichweite von 14,8 Prozent und einer Gesamtleserschaft von rund 1,1 Millionen Menschen. Überdurchschnittlich stark performt tele wie in den Vorjahren bei den älteren Lesern: In der Zielgruppe der 50- bis 59-Jährigen liegt die Reichweite bei 17,3 Prozent, bei den 60- bis 69-Jährigen bei 24,2 Prozent und bei den über 70-Jährigen werden sogar 27,1 Prozent der Österreicher erreicht. Blickt man in die Bundesländer selbst, fällt auf, dass Vorarlberger:innen (25,1 Prozent), Kärntner:innen (24,5 Prozent) und Steirer:innen (21,9 Prozent) die treuesten Leser von tele im Land sind – zum Vergleich schneidet die Programmzeitschrift im Osten, also in Wien beispielsweise mit lediglich 3,9 Prozent und in Niederösterreich mit 10,3 Prozent Reichweite schwächer ab.