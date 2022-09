Der mit 5.000 Euro dotierte Papageno-Medienpreis des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) wurde heuer bereits zum vierten Mal verliehen.

so Gesundheitsminister Johannes Rauch anlässlich der Preisverleihung, die am 8. September, kurz vor demjährlichen Welttag der Suizidprävention (10. September) im Presseclub Concordia stattgefunden hat.

Der heurige, nach der Premiere 2019 bereits zum vierten Mal verliehene, Papageno-Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung geht an Eva Liebentritt für ihren TV-Beitrag "

"Suizidberichterstattung ist wohl eine der größten Herausforderungen für Journalist:innen und eine Gratwanderung. Vor allem als junge Journalistin bin ich mit großem Respekt und ja, auch anfänglichen Zweifel, an das Thema herangetreten. Je mehr ich mich aber damit auseinandergesetzt habe, desto mehr kam die Überzeugung Suizid/Suizidgedanken und den Umgang damit, nicht tabuisieren zu wollen und dem Thema Raum zu geben. Der Papageno-Medienpreis zeigt genau diese Verantwortung auf, die wir Journalist:innen dahingehend haben. Und er zeigt auch, dass es möglich und sogar wichtig ist, sich mit Empathie mit dem Thema Suizid medial auseinanderzusetzen", so die Preisträgerin in ihrer Dankesrede.