Sie möchten nach der Pandemie im Durchschnitt zwei bis drei Tage an einem anderen Ort, also remote, arbeiten können. Wenn die Einschränkungen aufgrund der Pandemie in ihren Ländern gelockert werden, würden 22 Prozent lieber Vollzeit im Büro arbeiten, wobei 33 Prozent der Befragten eine insgesamt kürzere Arbeitswoche wünschen. Zwei Drittel (67%) glauben, dass ihre Produktivität unabhängig vom Standort gleichbleibt.



Besonders Millennials würden als letztes Mittel zur Kündigung greifen, wenn die Flexibilität bei ihrem Arbeitgeber nicht zufriedenstellend ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass Millennials kündigen, ist doppelt so hoch wie bei BabyboomerInnen.





Im Rahmen der Umfrage wurden auch Ansichten zum Covid-19-Impfstoff erhoben. 61 Prozent wollen, dass ihr Unternehmen die Impfung zur Voraussetzung für die Arbeit im Büro macht. 66 Prozent der Befragten in Südamerika sind der Meinung, dass Unternehmen die Impfung aller MitarbeiterInnen vorschreiben sollten, während es in der Region EMEIA (Europa, Mittlerer Osten, Indien und Afrika) vergleichsweise nur 52 Prozent sind. In der Umfrage wurde auch die Einstellung zu bestehenden Arbeitsmethoden abgefragt, wobei die die Hälfte (48%) der Befragten angaben, dass sich ihre Unternehmenskultur im Laufe der Covid-19-Pandemie verändert und verbessert hat, während 31 Prozent glauben, dass sie sich verschlechtert hat. " Eine flexiblere Arbeitsweise und das damit verbundene remote Arbeiten führt außerdem zu höheren Anforderungen an die technologischen Rahmenbedingungen, sowohl vor Ort als auch im Homeoffice: Mehr dazu Ey-Studie Gefahr von Datendiebstahl in österreichischen Unternehmen steigt weiter Für die Ey-Studie in Kooperation mit dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) wurden Führungskräfte aus IT-Sicherheit und Datenschutz von 200 österreichischen Unternehmen ab 20 MitarbeiterInnen befragt. » 64 Prozent der Befragten wünschen sich bessere Technologien im Büro, fast die Hälfte (48%) wünscht sich, dass der Arbeitgeber die Hardware im Homeoffice aufrüstet und fast der gleiche Anteil (47%) wünscht eine Erstattung der Kosten für Hochgeschwindigkeits-Internet. Wenn wir auf längere Sicht blicken und Unternehmen ihre Arbeitsabläufe weiter transformieren, werden Arbeitgeber ihre Vorstellungen von Produktivität und die Auswirkungen auf ihre Kultur immer wieder neu bewerten müssen, um sicherzustellen, dass der Ansatz ihres Teams für die persönliche, hybride und digitale Arbeitserfahrung optimiert ist", so Oliver Suchocki, Leiter HR Management Consulting bei EY Österreich. Passion und People sind die Architektur eines erfolgreichen Unternehmens. Mehr denn je sind Arbeitgeber gut beraten, jetzt über die mobilen und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten ihrer MitarbeiterInnen zu reflektieren und die richtigen Signale zu setzen. Mit Passion und den 'richtigen People' folgt der Profit", so Oliver Suchocki, Leiter HR Management Consulting bei Ey Österreich.