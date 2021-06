Laut 'Leading Employers' zählt der ORF zu den besten Arbeitgebern Österreichs. Deren jährlich durchgeführte Studie basiert auf einer ganzheitlichen Analyse von mehr als 40.000 Unternehmen hinsichtlich ihrer Qualitäten als Arbeitgeber.

Der ORF will sich vom Public Service Broadcaster zur Public Service Plattform weiterentwickeln. Zielgerichtetes Human-Resources Development sowie jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, an dieser unternehmensweiten Transformation aktiv teilhaben zu können, bildet einen der Schwerpunkte der ORF-Strategie 2025. "Als Arbeitgeber ist es uns ein wesentliches Anliegen, optimale Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, damit diese den ORF bestmöglich in seinem Veränderungsprozess unterstützen können. Wir freuen uns über die erhaltene Auszeichnung und die Tatsache, dass unsere Bemühungen um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nach außen hin sichtbar sind", betont ORF-Personalchefin Kathrin Zierhut-Kunz.



Seit 2017 ermittelt das deutsche Research Unternehmen Leading Employers jährlich die führenden Arbeitgeber Österreichs. In die Metastudie über mehr als 40.000 Unternehmen fließen unter anderem Themen wie Attraktivität, Mitarbeiterzufriedenheit, Talentkommunikation und Gesundheit ein. Insgesamt wurden in der Studie rund 700.000 Daten analysiert.