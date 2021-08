Die Mediengruppe RTL Deutschland treibt ihre Streamingstrategie voran und vertieft dazu eine Partnerschaft mit Vodafone.

Ziel sei es, die RTL-Inhalte in den Bereichen Streaming und Fernsehen mehr als 13 Millionen TV-Vodafone-Kunden zugänglich zu machen, teilten beide Unternehmen mit. Die Kunden sollen leichter und besser als bisher auf Inhalte zugreifen können: Zum Beispiel wird der bisherige Umfang des RTL-Angebots auf GigaTV als TV- und Entertainment-Plattform von Vodafone vergrößert und über einen längeren Zeitraum in der dortigen Mediathek abrufbar sein. Das Senderangebot wird im Vodafone-Kabelnetz zudem deutschlandweit vereinheitlicht. Das Streaming-Premium-Angebot soll ab 2022 auch als App auf der Plattform angezeigt werden.Vor kurzem war bekannt geworden, dass die RTL-Streamingplattform TVnow bereits mehr als zwei Millionen zahlende Abonnenten hat. Die Plattform soll perspektivisch in RTL+ umbenannt werden. Dass die Abozahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 120 Prozent anstieg, führt RTL auch auf eine strategische Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zurück. Dort ging die Kooperation beider Häuser noch weiter, indem die sonst kostenpflichtigen TV-Premium-Inhalte für Telekom-Magenta-Kunden bei einigen Tarifmodellen gleich integriert sind. Im Frühjahr wurde zudem bekannt, dass RTL auch mit Sky Deutschland kooperiert. Auch auf den Sky-Plattformen sollen die Inhalte von RTL und die Angebote so besser zugänglich gemacht werden.