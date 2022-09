RTL / NFL

RTL hat sich die Rechte an der NFL bis 2028 gesichert

Die National Football League bekommt im kommenden Jahr in Deutschland eine neue TV-Heimat. Die RTL-Gruppe sicherte sich ein umfangreiches Rechtepaket der amerikanischen Profiliga NFL und löst damit nach mehr als zehn Jahren Pro Sieben Sat.1 ab. Der Vertrag gilt nach Angaben des Kölner Senders von der Saison 2023/24 an für insgesamt fünf Spielzeiten bis 2028 - und zwar für den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein. Bei P7S1P4 in Österreich hofft man dennoch auf eine Fortsetzung der Übertragungen.

Die National Football League bekommt im kommenden Jahr in Deutschland eine neue TV-Heimat. Die RTL-Gruppe sicherte sich ein umfangreiches Rechtepaket