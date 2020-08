Sound@V: ORF Vorarlberg verleiht Musikpreis

Virginia Ernst, Ankathie Koi, Gerrit Kinkel, Michael „Kosho“ Koschorreck und Eberhard Forcher zusammen.

In der Kategorie Publikumsliebling konnte sich „Nnella“ über ihre zweite Auszeichnung an diesem Abend freuen. Sie erhielt die meisten Stimmen beim „Sound@V“-Online-Voting auf vorarlberg.orf.at. Mit dem Song „Egalien“ setzte sich die „Philipp-Lingg-Band“ in der Kategorie Mundart durch. Eine spezielle Auszeichnung erhielt Reinhold Bilgeri. Er wurde für sein Lebenswerk geehrt. Die Laudatio hielt sein Freund Michael Köhlmeier. Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg, sagt: "Der erste ,Sound@V‘ war ein voller Erfolg: Mehr als 100 Einreichungen von Vorarlberger Bands und Soloacts, über 47.000 abgegebene Online-Votings und großartige Partner mit der ‚Marke Vorarlberg‘, dem ‚Wann & Wo‘ sowie dem ‚poolbar-Festival‘. Die finale Award-Show brachte sensationelle Live-Auftritte aller Mitwirkenden, eine hochkarätig besetzte internationale Fachjury und ein tolles Publikum. Sie alle sorgten für Gänsehautfeeling und somit für einen gelungenen Auftakt mit Zukunftspotenzial."

Zudem wurden drei Sonderpreise verliehen: Publikumsliebling, Mundart und Lebenswerk.