ServusTV baut sein Motorsport-Portfolio weiter aus.

2021 stehen nun auch insgesamt acht Rennwochenenden der Deutschen Tourenwagen-Masters bei ServusTV im Kalender. Jeweils am Samstag und am Sonntag wird ein Rennen gefahren. Die Punkte aus beiden Durchgängen fließen in die Gesamtwertung mit ein. "Die DTM ist Kult, gerade im deutschsprachigen Raum. Sie darf auf unserer Sportplattform nicht fehlen. Ich freue mich sehr über die Erweiterung der Partnerschaft mit der ITR und dass wir den Motorsportfans alle Rennen der Serie live zeigen können", so David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution."ServusTV ist bereits seit mehreren Jahren ein Partner, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Umso mehr freuen wir uns, dass diese Partnerschaft jetzt auch auf die Live Berichterstattung ausgeweitet wird. An jedem Rennwochenende produziert die ITR über 15 Stunden Live-Programm, das auf fünf Kontinenten und in über 60 Ländern empfangen werden kann. Mit ServusTV hat die DTM nun auch in Österreich eine Motorsport-Heimat gefunden", ergänzt Oliver Simon, Director TV & Streaming, DTM. Saisonstart ist vom 18. bis 20. Juni in Monza. Höhepunkt aus österreichischer Sicht ist der Stopp am Red Bull Ring in Spielberg vom 3. bis 5. September.