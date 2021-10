epo-film/Samsara Film/Tina Herzl

Doppelter Franz Klammer: Der Olympiasieger und sein Darsteller Julian Waldner (li.) im neuen ,Klammer'-Film

Mit ,Klammer – Chasing the Line‘ bringt ServusTV am Nationalfeiertag sein bislang aufwendigstes Filmprojekt in die Kinos. Das Biopic des Olympiasiegers 1976 steht für die Fiktion-Offensive des Senders – und für die neue Zusammenarbeit mit dem ORF.

