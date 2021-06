. Die achteilige Serie ist Teil eines internationalen Serienprojekts, das länderübergreifend in Österreich, Deutschland, Spanien und Italien in der jeweiligen Landessprache produziert wird. Die national eigenständigen Produktionen sind inhaltlich miteinander verflochten. Zentrales Thema des internationalen Fernsehgroßereignis ist der Fußball und seine Machenschaften. Ausgestrahlt wird die österreichische Produktion zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Spätherbst 2022 bei ServusTV.

ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ServusTV und ARD Degeto. Gefördert wird das Projekt durch den Fernsehfonds Austria (2,5 Millionen Euro, den Filmfonds Wien (200.000 Euro) und das Land Salzburg. 'Novum am Serienmarkt'

Regie führt Andreas Prochaska ("Das Boot"). Er zeichnet für die ersten vier Folgen verantwortlich. Sein Sohn Daniel Prochaska ("Das schaurige Haus") übernimmt im zweiten Drehblock für die Folgen 5 bis 8. Es handelt sich um die erste Regiezusammenarbeit von Vater und Sohn im Zuge einer Produktion. Die Drehbücher stammen von Martin Ambrosch ("Wiener Blut", "Das finstere Tal"), der auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Andreas Prochaska zurückblickt.

Für Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV, ist "ein länderübergreifendes, inhaltlich vernetztes Serienprojekt wie 'Das Netz' ein absolutes Novum am europäischen Fernsehmarkt, das man in der Form zunächst von den globalen Big Playern wie Netflix & Co. erwarten würde". Die Hauptrolle übernimmt Publikumsliebling Tobias Moretti, vertrieben wird die mittlerweile dritte eigenproduzierte Serie des Sender von Jan Mojtos Beta Film. Für Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV, ist "ein länderübergreifendes, inhaltlich vernetztes Serienprojekt wie 'Das Netz' ein absolutes Novum am europäischen Fernsehmarkt, das man in der Form zunächst von den globalen Big Playern wie Netflix & Co. erwarten würde".Tobias Moretti, vertrieben wird die mittlerweile dritte eigenproduzierte Serie des Sender von Jan Mojtos Beta Film. Junge Spieler als Labortiere Zum Inhalt desAchtteilers: Zum Inhalt desAchtteilers: Das Netz – Prometheus", so der Arbeitstitel in Österreich, basiert auf einer Idee des für ServusTV tätigen Ex-Burgtheaterdirektors Matthias Hartmann und