Serviceplan

Christian Schmitz soll das internationale Geschäft der Digitalagentur Plan.Net ausbauen

Die Serviceplan-Gruppe baut ihr Managementteam weiter aus. Neu an Bord kommt der bisherige Accenture-Manager Christian Schmitz. Er steigt als Head of Plan.Net International ein und soll in dieser Funktion die Internationalisierung der Digitalagentur und ihres Geschäfts weiter vorantreiben. Ziel ist nicht weniger, als Plan.Net "auch auf globaler Ebene zu einem der führenden Digitaldienstleister für Experience und Commerce entwickeln", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die internationalen Aktivitäten in bestehenden und neuen Märkten aus- beziehungsweise aufgebaut sowie die Vernetzung der Services zwischen den "Häusern der Kommunikation" von Serviceplan gestärkt werden. Nicht zuletzt darum soll sich Neuzugang Schmitz kümmern. Der 43-Jährige berichtet allerdings nicht an Plan.Net-Chef Wolf Ingomar Faecks, sondern an den für die internationalen Aktivitäten der Gruppe verantwortlichen Holding-Geschäftsführer Markus Noder. Gleichzeitig bildet Schmitz die zentrale Schnittstelle zur Plan.Net-Gruppe um CEO Faecks.





"Plan.Net international weiter auszubauen, ist für uns als Serviceplan Group ein wichtiger Schritt in der Internationalisierungsstrategie. Christian Schmitz ist mit seiner Erfahrung sowohl inhaltlich als auch als Führungskraft die ideale Besetzung, um das weitere Wachstum der Plan.Net Gruppe international voranzutreiben", sagt Noder.

Der Neuzugang ist auf Themen wie Service- und Business Design, digitale Plattformen und digitales Marketing spezialisiert und seit Jahren im Automotive-Geschäft aktiv. So verantwortete er zuletzt als Managing Director den Bereich Automotive in der DACH-Region bei Accenture Interactive und betreute dort Kunden wie Volkswagen, MAN und Bayer. Zuvor war er vier Jahre als Lead für Marketing & Experience Consulting verantwortlich. Darüber hinaus kennt er sich nach Angaben seines neuen Arbeitgebers gut mit der Planung und Steuerung von internationalen und mehrstufigen Near- und Offshore-Liefermodellen aus. Hier will die Gruppe ihr Angebot ausbauen, nicht zuletzt für den wichtigen Kunden BMW und dessen Agentureinheit "The Marcom Engine", unter deren Dach die europaweiten Produkt-Marketingaktivitäten für BMW und Mini gebündelt werden.



