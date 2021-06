Multinationale Screenforce Days zeigen von 14. bis 17. Juni 2021 die neuesten TV- und Videotrends.

Screening, Studien und Talks

'Knowledge Day' mit rot-weiß-roten Insights

Perspektiven im Fokus

Unter dem Titel "The Magic of Total Video" gehen die Screenforce Days erstmals als interaktives Digitalevent aus dem Kölner Bauwerk über die Bühne und präsentieren Aktuelles rund um TV aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Bereits über 2.000 Interessierte haben sich zum größten TV-Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz angemeldet."Die Screenforce Days sind ein Muss für alle, die von der wachsenden Stärke von TV und Video profitieren möchten. Der Fokus der länderübergreifenden Veranstaltung liegt auf den spannenden Wachstumsbereichen Streaming, Multichannel und Mediatheken sowie Innovationen, die TV zum unverzichtbaren Wachstumstreiber für die Wirtschaft machen", so Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich) und ergänzt: "Österreich wird die brandneue Bewegtbildstudie in Zusammenarbeit mit der RTR vorstellen, die wichtige Insights für die ganze Region liefert."Dafür verdoppeln sich die Screenforce Days dank Digitalformat auf vier Tage, an denen es jeweils zwei Stunden Programm am Vormittag und Nachmittag gibt. Die ersten beiden "Content Days" sind den Screenings der deutschen und Schweizer Sender gewidmet, die einen kompakten Ausblick auf die Highlights der neuen Programmsaison geben. Damit gibt es erstmals einen kompakten Überblick über das gesamte TV-Programm in der DACH-Region.Beim "Vermarkter Talk" diskutieren Malte Hildebrandt (Screenforce Deutschland), Elke Schneiderbanger (ARD Werbung Sales & Services), Matthias Dang (Mediengruppe RTL) und Thomas Wagner (Seven.One Entertainment Group) mit Moderatorin Pinar Atalay. Beim "Content Talk" tauschen sich Susanne Aigner (Discovery), Eun-Kyung Park (The Walt Disney Company), Andreas Bartl (RTLZWEI, El Cartel Media) und Henrik Pabst (Seven-One Entertainment Group) aus.Am 16. Juni 2021 geht es dann beim "Knowledge Day" um Wissen aus erster Hand. Screenforce stellt die Weiterentwicklung der letztjährigen Studie "Not All Reach Is Equal" vor und präsentiert gemeinsam mit den Eye-Square-Experten Philipp Reiter und Stefan Schönherr "Track the Success". Unter dem Titel "Die Vermessung der Total-Video-Landschaft" stellen Oliver Stribl (RTR) und Arbeitsgemeinschaft-TELETEST-Obmann Thomas Gruber (ATV) die neue Bewegtbildstudie vor. "Von TV zu Video+" lautet der Titel der Keynote von Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung von AGF Video, am Nachmittag. Psychologin Ines Imdahl (Rheingold Salon) spricht anschließend über "Tele-Vision-en. Zeit für ein anderes AHA-Erlebnis". Den Abschluss des "Knowledge Days" macht Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Henning Beck mit seinem Vortrag "Gehirn versus Künstliche Intelligenz". Auch die österreichischen Vermarktungs-Chefs haben ihren großen Auftritt bei den Screenforce Days: Josef Almer (Goldbach Austria), Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Thomas Gruber (ATV), Joanna Jarosz (ServusTV), Michael Stix (ProSiebenSat.1 PULS 4) und Walter Zinggl (IP Österreich) zeigen, wie vielfältig und allgegenwertig TV ist.Am letzten Tag geht es um den Blick in die Zukunft. Den Auftakt des "Future Days" macht am 17. Juni 2021 Trendforscher und Autor Peter Wippermann mit seiner Keynote "Tipping-Points of Total Video: Refokussierung des Marketings – Menschen statt Technologie". Dirk Ziems (Concept M) widmet sich anschließend dem "Konsum nach Corona", bevor "Social loves TV" Beispiele der gegenseitigen Befruchtung von TV und sozialen Medien thematisiert.Über das enorme Potenzial und starke Wachstum der Sender-Mediatheken diskutieren im Panel "B-VOD Talk: Quo Vadis?" Dev Sangani (Sky Media UK), Ralf Hape (Sky Media Deutschland), Diana Degraa (Initiative Media), Tassilo Raesig (Joyn) und Henning Tewes (RTL Television). Nachhaltigkeit steht im Zentrum der letzten Diskussionsrunde der diesjährigen Screenforce Days. Darüber diskutieren am Ende des „Future Days“ Kerstin Erbe (DM Drogeriemarkt), Florian Haller (Serviceplan Group), Moritz Lehmkuhl (Climate Partner) und Peter Christmann (Media4Planet).Das gesamte Programm der Screenforce Days 2021 steht online auf screenforce.de zur Verfügung. Die Teilnahme an der interaktiven Digitalveranstaltung ist für alle Interessierten kostenlos.