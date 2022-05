Trotz Erfolgen am Leser:innenmarkt kann man sich bei den ‚Salzburger Nachrichten‘ über zu viel Aufmerksamkeit aus dem Osten nicht beschweren. Geschäftsführer Maximilian Dasch im HORIZONT-Interview über die Ostlastigkeit nationaler Kampagnen, zwei Jahre Pandemie und die Vorteile der Zeitung auf Papier.

Klare Nummer eins sind die Salzburger Nachrichten unter den Tageszeitungen im Heimatbundesland. Mit einer Reichweite von knapp 31 Prozent hat man den Abstand zur Kronen Zeitung in der aktuellen Media-Analyse deutlich vergrößert und trotzte dem Bundestrend, der für viele Medien ein Minus brachte. Auch wirtschaftlich hat man die Pandemie gut überstanden, sagt Maximilian Dasch, Geschäftsführer des Traditionsblattes. Man hätte wohl nichts dagegen, wenn das stärker in Wien wahrgenommen wird, denn Kampagnen – sowohl von Politik als auch großer Betriebe – würden sich oft zu stark auf den Osten fokussieren.



HORIZONT: Mehr als zwei Jahre Pandemie, jetzt auch noch ein Krieg in Europa. Wie geht es den 'Salzburger Nachrichten' wirtschaftlich in dieser Situation?

Maximilian Dasch: Da muss ich etwas ausholen: Ja, wir haben die Coronapandemie und ja, wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine und den Klimawandel mit allen seinen Auswirkungen. Die Medienbranche hatte und hat jedoch in den vergangenen Jahren laufend Krisen zu bewältigen – wie die strukturbedingte Krise aufgrund des Vormarsches der Digitalisierung, bei der wesentliche Geschäftsfelder komplett abhandengekommen sind. Das heißt, die Branche ist sehr krisenerprobt und hat sich immer wieder ganz gut durchwinden können. Das hat mehrere Gr&uu