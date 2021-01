Neben der wöchentlichen Printausgabe der 'Kleinen Kinderzeitung' wird nun auch eine Website mit tagesaktuellen Nachrichten gelauncht.

Kleine Zeitung

522 Ausgaben sind erschienen, seit die Kleine Kinderzeitung aus dem Hause der Kleinen Zeitung im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde. Heute soll sie auf 16 Seiten rund 20.000 Leser in vier Bundesländern erreichen. Das Blatt bereitet das Weltgeschehen, aber auch Themen aus anderen Lebensbereichen, für das junge Publikum zwischen sechs und zwölf Jahren altersgerecht auf. Zum zehnten Geburtstag gibt zusätzlich zur wöchentlichen Printausgabe ab sofort auch eine Website, die tagesaktuelle Nachrichten aufgreift. „Wie wichtig es ist, Kindern das Geschehen in den richtigen Worten und mit den richtigen Bildern zu erklären, zeigt sich gerade jetzt mit der Pandemie. Kriege und Naturkatastrophen lassen sich ausblenden, indem man versucht, diese Meldungen und Bilder von Kindern fernzuhalten, Corona lässt sich nicht einfach wegschalten. Diese Krise betrifft auch die Kinder in ihren Lebensbereichen. Wenn sie verstehen, was hier gerade passiert, nimmt das am ehesten auch die Angst. Als redaktionelle Leiterin der Kleinen Kinderzeitung war mir eines immer wichtig: Kindern ist die Wahrheit zumutbar, auch die negative, allerdings nur in der richtigen Dosis und mit einem konstruktiven Ansatz“, erklärt Petra Prascsaics, Chefredakteurin der Kleinen Kinderzeitung.