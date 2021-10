Der durch die Corona-Krise beschleunigte Online-Boom beschert Google, Microsoft wie auch Twitter glänzende Geschäfte.

Während der Google-Eigner Alphabet im dritten Quartal seine Position als Online-Werbeprimus mit einem Rekordgewinn zementierte, profitierte der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft von der hohen Nachfrage nach Speicherplatz und Anwendungen in der Cloud durch den Trend zum hybriden Arbeiten mit Wechseln zwischen Homeoffice und Büro. Im Gegensatz zu Facebook und dem Snapchat-Betreiber Snap spürte Google die Auswirkungen der neuen Datenschutz-Regeln von Apple kaum. Im dritten Quartal kletterte der Alphabet-Umsatz nach Angaben vom Dienstag währungsbereinigt um 39 Prozent auf 65,1 Milliarden Dollar (56,11 Milliarden Euro).



Microsofts Konzernerlöse kletterten von Juli bis September - auch dank starker Einnahmen durch die Xbox-Spielekonsole - um 22 Prozent auf 45,3 Milliarden Dollar. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten - genau wie Umsätze mit Windows- und Teams-Software-Anwendungen und durch das Karriere-Netzwerk LinkedIn. Der Gesamtgewinn legte in dem ersten Geschäftsquartal währungsbereinigt um 22 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar zu.Die Corona-Krise schiebt auch Twitter weiter an. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 37 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar (110,32 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Kurznachrichtendienst am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im vierten Quartal sollen die Erlöse zwischen 1,5 und 1,6 Milliarden Dollar liegen. Trotzdem graben Konkurrenten wie TikTok Twitter ein wenig das Wasser ab. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer erhöhte sich zwar um 13 Prozent auf 211 Millionen. Damit blieb Twitter jedoch hinter den Erwartungen von Analysten zurück.Im Gegensatz zu Facebook und dem Snapchat-Betreiber Snap machten Twitter die neuen Datenschutz-Vorgaben von Apple weniger zu schaffen. Analysten begründeten das vor allem damit, dass bei Twitter vor allem Marken-Werbung geschaltet wird. Twitter erweitert immer wieder sein Angebot - auch dank Zukäufen wie der Newsletter-Plattform Revue und der Podcast-Firma Breaker -, muss dabei aber auch immer wieder Rückschläge hinnehmen.So nahm das Unternehmen seine Fleets - Kurznachrichten, die wieder verschwinden und wie sie Snapchat etabliert hat - im Sommer schnell wieder aus dem Programm. Neu ist dagegen die Möglichkeit, dass prominente Nutzer ihren Anhängern Inhalte auf Abobasis zur Verfügung stellen können. All das kostet und drückte Twitter deutlich in die Verlustzone. Der Fehlbetrag im dritten Quartal lag bei 537 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 29 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.