Das Programm sei blaugelb und das Motto Vielfalt, heißt es seitens der 'NÖN'

Die 'Niederösterreichischen Nachrichten' stellten am Donnerstag Abend ihren neuen Fernsehsender NÖN N1-TV vor.

Mit ihrem jüngsten Coup steigt die Niederösterreiche Mediengruppe mit NÖN N1-TV damit ab sofort in den Fernsehmarkt ein. Den Sendestart feierte man mit 200 Gästen in der St. Pölten New Design University am Donnerstag Abend. Mit dem neuen regionalen TV-Angebot sollen künftig mehr als 400.000 Haushalte in ganz Niederösterreich erreicht werden, wie es auf nön.at heißt.





