Der Video-On-Demand-Service ist als Amazon Prime Video Channel in 16 Märkten verfügbar.

Die Kardashians und Real Housewives kommen nach Österreichs: NBCUniversal International (NBCUI) gab bekannt, dass hayu – ein Subscription Video-On-Demand (SVOD)-Service für Reality TV – erstmals in Deutschland und Österreich allen Amazon Prime-Mitgliedern mit einem Zusatzabonnement zur Verfügung steht.



"Wir freuen uns, deutschen und österreichischen Superfans hayu mit seinen weltbekannten Reality TV-Shows anbieten zu dürfen", so Hendrik McDermott, Managing Director von hayu. "hayu ist bereits DER Hub für Reality-TV in 14 internationalen Märkten. Im Rahmen unserer laufenden Expansion setzt hayu in Deutschland und Österreich auf seine bereits bewährte Partnerschaft mit Amazon Prime Video Channels."

Fünf Euro im Monat

Hayu ist ein englischsprachiger Dienst, der Reality TV-Inhalte anbietet, darunter Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives und Below Deck. Der Dienst stellt eine umfangreiche Auswahl mit einer Reihe von non-skripted Subgenres zur Verfügung, darunter: Home und Design, Dating, Kochen, Crime und Mode. hayu veröffentlicht eine Vielzahl der Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA. Ein dafür notwendiges Zusatzabo für Prime-Mitglieder kostet rund fünf Euro im Monat.Hayu ist derzeit in 16 Märkten verfügbar, darunter Großbritannien, Irland, Australien, Kanada, den Beneluxstaaten, Philippinen, Hongkong, Singapur und jetzt in Deutschland und Österreich. Das Angebot ist auf einer Vielzahl von Geräten abrufbar – darunter Mobilgeräten, Tablets, Laptops und Smart-TVs. In einzelnen Märkten sind die Inhalte von hayu auch auf www.hayu.com zu sehen.