Gino Cuturi, Geschäftsführender Gesellschafter im Medienhaus Wimmer und verantwortlich für die Tageszeitung "OÖNachrichten", über Strategien bei Abo, Distribution und Druckauflagen.

Entgegen dem Markttrend haben die "OÖNachrichten" die Druckauflage erhöht – die verkaufte Auflage bleibt quasi gleich, die verbreitete Auflage steigt und überholt den "Kurier". Welche Distributionsstrategien stehen hinter diesem Schritt? Wollen Sie mit mehr gratis vertriebenen Exemplaren Reichweiten pushen?

Gino Cuturi: Die Coronakrise war für den Lesermarkt auch eine Chance. Wir haben diesen Bereich verstärkt angegangen, unter anderem weil wie bei vielen Kollegen der Werbemarkt stark zurückgegangen ist. Die Entwicklung im ePaper-Bereich freut uns natürlich und kompensiert die strukturelle Veränderung im Printbereich. Nachdem der Verkaufsbereich ein mehrstufiger ist und wir auch im Printbereich investiert haben, erwarten wir uns neben Reichweitensteigerungen auch Verkaufssteigerungen.



Abonnenten haben im (Kauf-)Tageszeitungsgeschehen immer schon einen sehr wichtigen Stellenwert gehabt. Das Tun, um diesen Stamm so konstant wie möglich zu halten bzw. in Teilbereichen sogar zu steigen war schon immer eine unserer obersten Prämissen. Dabei ist das Bündel zwischen Redaktion, Verlag, Marketing und Servicebereichen wie Druckerei und Zustellung extrem wichtig. Das dürfte in unserem Haus vielleicht besser sein als anderswo. Mich freut besonders, dass wir mittlerweile die dritt stärkste Abokaufzeitung sind – nach "Krone" und "Kleinen Zeitung".Jeder der rechnen kann, weiß wieviel wir noch mit Print verdienen – nicht nur darum möchte ich die Diskussion nicht mit entweder oder sondern sowohl als auch sehen. Natürlich sind Produktion und Verbreitung bei digitalen Produkten weniger kostenintensiv – allerdings ist die Haptik einer Tageszeitung doch noch für viele - mich eingenommen - der wesentliche Grund die Zeitung in klassischer gedruckter Form zu abonnieren. Es freut uns aber natürlich, dass wir im ersten Halbjahr auch unsere ePaper stark steigern konnten – und über das Jahr gesehen noch steigern werden.