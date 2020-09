Horst Pensold, Leitung Sales & Services "Krone" und "Kurier", über den gewichtigen Einzelverkauf, treue Abonnenten und Erlöse aus ePaper.

Der Rückgang der Druckauflage hat mehrere Gründe, die erheblich mit Corona zu tun haben: Wir haben unsere beliebte Nachmittagsausgabe, die "Krone Wien Extra" ausgesetzt, die nach dem Sommer wieder erscheinen wird. Während des Lockdown haben all jene Abonnenten, die ihre Geschäftslokale schließen mussten sowie die Flug- und Bahnbetriebe die Belieferung eingestellt, dies brachte erhebliche Auswirkungen vor allem im Aboverkauf und Großverkauf. Bei den ersten Lockerungen und Öffnungen der Lokale haben wir österreichweit eine großangelegte Unterstützungkampagne für Friseure, Gastro- und Hotelbetriebe aufgesetzt, um hier die Unternehmen beim Restart zu unterstützen. Im B2C Bereich überrascht uns immer wieder aufs neue die Treue unserer Abonnenten zur "Krone". Wir sind sicher den Großteil des Rückganges bei einer Normalisierung des Marktes wieder wettzumachen.Abos sind bei uns seit jeher ein essentieller Vertriebszweig. Wir, genauso wie unsere Abonnenten, schätzen die Zuverlässigkeit eines Abos. Wir sind überzeugt, dass das Modell Abo auch weiterhin in Print und Digital der zuverlässigste Vertriebskanal bleibt. Allerdings ist ein Abo mehr als ein Verkaufsabschluß zuverlässiges Service und Kundenorientierte Betreuung ist die Basis der angesprochenen Treue und das können wir. Der Einzelverkauf bei der Krone ist im Gegensatz zu den anderen Tageszeitungen überhaupt nicht "tot". Die "Krone" hat jeden Tag interessanten Lesestoff mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Neben Innen- und Außenpolitik, Österreich, Ausland und den regionalen Schwerpunkten kommen am Montag die Sportberichterstattung vom Wochenende, dienstags das beliebte Motorjournal oder Freitag die TV Beilage und am Samstag mit "Krone Gesund" dazu, also für jeden das passende in der "Krone". Damit schafft es die "Krone" auch im Einzelverkauf täglich zu punkten, sieben von zehn verkauften Exemplaren sind "Krone"-Exemplare, am Freitag sind es sogar acht von zehn. Der Tageszeitungs-Markt im Einzelverkauf ist rund 47 Millionen Euro schwer (bei einem Gesamtvolumen von 83 Mio. für Printmedien/Periodika im Einzelverkauf), rund die Hälfte entfällt dabei auf die "Krone". Bei den Magazinen ist die "Ganze Woche" mit rund 15 Millionen Euro an der Spitze.Das ePaper bei der "Krone" entwickelt sich gut. Digital ist natürlich besonders herausfordernd, wenn nur einen Klick weit entfernt der ähnlicher Content gratis nachgelesen werden kann. Aber die "Krone"-Abonnenten schätzen besonders die Übersichtlichkeit des ePapers genauso wie die Relevanz der Themen, die bei online Nachrichtenportalen oft nicht gegeben ist. Daher geht das "Krone"-ePaper auch ohne Paywall sehr gut. Aboanteile von über 30 Prozent der verkauften Auflage empfinde ich als befremdlich. Wenn man die Altersstruktur der Tageszeitungsleser in Österreich kennt, erwartete man das nicht. Die Erlöse aus ePaper sind nicht zu vernachlässigen. Das Pricing ist ein wesentlicher Punkt der Erfolgsstrategie.