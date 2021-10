Unterstützung journalistischer Arbeitsplätze

Die aktuelle Gesamtwirkung sei weder an klaren Zielen ausgerichtet noch erkennbar. Es fehle beispielsweise eine dringend notwendige Qualitätsdefinition, die gleichermaßen allen Arten von Förderungen zugrunde gelegt werden müsse.Die Mittel für Inserate - und zwar aller öffentlichen Stellen - müsse gedeckelt und für Journalismusförderung gewidmet werden. Zentral für die neue Journalismusförderung müsse die Unterstützung journalistischer Arbeitsplätze, die Einhaltung professioneller und ethischer Grundsätze (Mitgliedschaft beim Österreichischen Presserat, Vorhandensein ethischer Richtlinien wie Redaktionsstatuten, Ombudspersonen, Ethikkodizes etc.) und insbesondere die strikte Trennung von Redaktion und Werbung sowie nachweisbare Qualitätssicherungssysteme in den Redaktionen (Qualitätsmanagement, Weiterbildung, F&E, Evaluierungssysteme) sein. Darüberhinaus müssten neue journalistische Projekte besonders unterstützt und Innovation und Transformation in bestehenden Medienhäusern gefördert werden.