In der "Nacht der Werbung" wird alle zwei Jahre der Salzburger Landespreis für Marketing, Kommunikation & Design verliehen. Die Siegersujets gibt es in der HORIZONT-Galerie.

Preisregen : Die Sieger des Salzburger Landespreis 2020

1. Platz OOH: Einreicher/Agentur Salić / Projekt: Nur wer Fehler macht, wird schlauer / Kunde: Abraham 1/15 Teilen 1. Platz Anzeigen: Einreicher/Agentur: Wuger / Projekt: Gin Amadé / Kunde: The Sound of Spirit 2/15 Teilen 1. Platz Corporate Design: Einreicher/Agentur: dunkelblaufastschwarz / Projekt: Hotel Lakeside 77 / Kunde: Lakeside77 3/15 Teilen 1. Platz Direct Marketing: Einreicher/Agentur: Salić / Projekt: Himmelwärts fallen / Kunde: Rosa Falkenhagen 4/15 Teilen 1. Platz Events & Promotions: Einreicher/Agentur: Kwer / Projekt: Biosphere Lab Lungau / Kunde: Regionalverband Lungau 5/15 Teilen 1. Platz Grafik Design: Einreicher/Agentur: Wuger / Projekt: Gin Amadé - Packaging / Kunde: The Sound of Spirit 6/15 Teilen 1. Platz Messe & POS: Einreicher/Agentur: Linie 3 / Projekt: Bitte teilen! / Kunde: Pro bono für Max Luger und Dieter Mann 7/15 Teilen 1. Platz Marketing- und Vertriebskonzepte: Einreicher/Agentur: Raven and Finch/Kickinger Soundbranding / Projekt: Trumer „einfach leben“ Markenplattform / Kunde: Trumer Privatbrauerei Josef Sigl 8/15 Teilen 1. Platz PR: Einreicher/Agentur: Polycular / Projekt: Ja! Biohof / Kunde: Ja! Natürlich (Rewe) 9/15 Teilen 10/15 Teilen 1. Platz Social Media: Einreicher/Agentur: dunkelblaufastschwarz / Projekt: Für alle, die lange stehen müssen / Kunde: SB 11/15 Teilen 1. Platz TV & Kinospots:Einreicher/Agentur: Salić / Projekt: Nehmen Sie der Kälte ihren Schrecken / Kunde: Caritas 12/15 Teilen 1. Platz Werbefilm & Video: Einreicher/Agentur: SolidShot/Rowland Co. / Projekt: A MAN Love Story / Kunde: MAN Truck & Bus Österreich 13/15 Teilen 14/15 Teilen 1. Platz Hörfunk-Werbung: Einreicher/Agentur: Salić / Projekt: Nur wer Fehler macht, wird schlauer / Kunde: Abraham 15/15 Teilen

In insgesamt 15 Kategorien wurden am Donnerstagabend in der "Nacht der Werbung" kreative Projekte aus der heimischen Marketing- und Kommunikationsszene mit dem Salzburger Landespreis ausgezeichnet. Die meisten Trophäen räumten die Agenturen Salić GmbH, Wuger – Brands in Motion und die dunkelblaufastschwarz GmbH ab. Vier Preise gingen an die Agenturen Neonblack OG, SolidShot Film Productions powered by the Rowland Company Strategy Consulting GmbH, KWER.Projekt GmbH und der Raven und Finch/Kickinger Soundbranding GmbH, die heuer zum ersten Mal eingereicht haben. Die Auszeichnung wird nur alle zwei Jahre verliehen. „Der Landespreis hat es wieder einmal geschafft, sowohl die Spitze als auch die Breite der Salzburger Kommunikationsbranche abzubilden“, sagt Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation in der WKS.Für den aktuellen Landespreis wurden insgesamt 415 Arbeiten eingereicht, wovon eine internationale Jury 85 Projekte auswählte. Bewertet wurden dabei auschließlich Idee und Umsetzung. Und die Qualität der Einreichungen zeige, "wie dynamisch und erfolgreich der Salzburger Kommunikationsstandort ist. Und davon profitieren letztlich alle Agenturen", so Jager.Der kürzlich ausgeschiedenen Fachgruppenobmann Michael Mrazek ergänzt, dass sich die Salzburger Agenturen keines Vergleichs scheuen müssten, und auch für Nachwuchs sei gesorgt: „Wie in vielen anderen Branchen gestaltet sich die Suche nach Berufsnachwuchs mehr als schwierig. Salzburgs Kreativbranchen haben den drohenden Fachkräftemangel schon vor Jahren erkannt und die Plattform ‚Bildung Kreativwirtschaft‘ gegründet. Hier wird mit den verschiedensten Schwerpunkten der kreative Nachwuchs von morgen ausgebildet.“ Zu der Plattform gehören neben der Universität und der FH Salzburg auch die Werbedesign-Akademie am WIFI, die Landesberufschule und die HTL für Grafik & Medien.