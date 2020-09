Gerhard Schwischei folgt als neuer Leiter der Lokalredaktion auf Hermann Fröschl. Zudem führt Ralf Hillebrand nun das neue Ressort Wissenschaft/Gesundheit/Medien/Technologie.

Hermann Fröschl, ehemaliger Chef vom Dienst und bisheriger Leiter der Lokalredaktion, ging per 1. September in ein Sabbatical. Neuer Leiter der Lokalredaktion ist seitdem Gerhard Schwischei, bisheriger Leiter der Wissenschafts- und Gesundheitsredaktion. Der aus der Steiermark stammende Jurist verfügt über journalistische Erfahrung in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft, Innenpolitik sowie als Chef vom Dienst und Brüssel-Korrespondent. Die Lokalredaktion ist das größte Ressort der Salzburger Nachrichten.Ralf Hillebrand, bisheriger Medien- und Technologie-Redakteur, führt nun als Leiter das neue Ressort Wissenschaft/Gesundheit/Medien/Technologie. Der gebürtige Südtiroler hat in Salzburg Kommunikationswissenschaften studiert und arbeitet nun gemeinsam mit Martin Behr und Ursula Kastler. Neu in diesem Team ist die Kommunikationswissenschafterin Sabrina Glas, die aus dem Social-Media-Team des News-Desk wechselt.Neu im News-Desk-Team der SN in der digitalen Welt sind die akademische Sportjournalistin Stephanie Rausch, welche die Agenden von Sabrina Glas übernommen hat, sowie der aus der Sportredaktion wechselnde Regionalsport-Redakteur, studierte Kommunikationswissenschafter und Ex-Profifußballer Michael Switil.