APA

"Must-Have's" fürs ORF-Gesetz und neue Social Media-Formate: ORF-General Roland Weißmann

Im Publikumsrat am Donnerstag skizzierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Vorhaben der kommenden Monate: Der ORF-Player nimmt Fahrt auf, eine 'Mini ZiB 100' soll kommen. Plus: Weißmann gab Einblick in die Gespräche zum ORF-Gesetz. So sei die von Verlegern kritisierte 'blaue Seite' auf orf.at kein Streitpunkt mehr.

Im Juni diesen Jahres soll die Besiedelung des multimedialen Newsrooms am Küniglberg starten. Und auch das "Sound"-Modul am ORF-Player werde dann seinen Betrieb aufnehmen. Das kündigte Generaldirektor Roland Weißmann am Donnerstag bei einer Sitzung des ORF-Publikumsrats an. Auch sagte er, dass im Zuge der Verhandlungen zur ORF-Digitalnovelle die von privaten Medienmarktteilnehmern oft kritisch beäugte "blaue Seite" - orf.at - außer Streit gestellt sei.





Derzeit befinde man sich in "intensivsten" Gespräche mit dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und dem Verband Österreichischer Privatsender (VÖP). Insgesamt liefen die Verhandlungen gut, so sei die "blaue Seite" als wichtige dritte Säule des ORF mittlerweile kein Streitpunkt mehr, führte Weißmann aus. Der VÖZ stieß sich in der Vergangenheit etwa an dem hohen Wortanteil auf orf.at und verglich die "blaue Seite" mit einer Onlinezeitung, deren Betrieb aber nicht die Aufgabe eines Rundfunkunternehmens sei.

Derzeit befinde man sich in "intensivsten" Gespräche mit dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und dem Verband Österreichischer Privatsender (VÖP). Insgesamt liefen die Verhandlungen gut, so sei die "blaue Seite" als wichtige dritte Säule des ORF mittlerweile kein Streitpunkt mehr, führte Weißmann aus. Der VÖZ stieß sich in der Vergangenheit etwa an dem hohen Wortanteil auf orf.at und verglich die "blaue Seite" mit einer Onlinezeitung, deren Betrieb aber nicht die Aufgabe eines Rundfunkunternehmens sei.



Als "Must-Have's" für die Novellierung des ORF-Gesetzes führte der ORF-Chef einmal mehr "online only" und "online first", eine zeitunabhängige Nutzung von ORF-Angeboten und "zeitgemäße" Werbeformen an. Mehr Spielraum wäre etwa in Hinblick auf das kürzlich aufgrund des Ukrainekriegs aus dem Programm genommenen Opernball-Quiz und Faschingsprogramms nützlich gewesen, meinte Weißmann. Das ZDF, das ähnlich wie der ORF handelte, konnte die aus dem linearen Programm genommenen Inhalte in einer TVThek bereitstellen. "Das sollte uns auch möglich sein", so Weißmann.



Als "Must-Have's" für die Novellierung des ORF-Gesetzes führte der ORF-Chef einmal mehr "online only" und "online first", eine zeitunabhängige Nutzung von ORF-Angeboten und "zeitgemäße" Werbeformen an. Mehr Spielraum wäre etwa in Hinblick auf das kürzlich aufgrund des Ukrainekriegs aus dem Programm genommenen Opernball-Quiz und Faschingsprogramms nützlich gewesen, meinte Weißmann. Das ZDF, das ähnlich wie der ORF handelte, konnte die aus dem linearen Programm genommenen Inhalte in einer TVThek bereitstellen. "Das sollte uns auch möglich sein", so Weißmann.