Auftakt Medientage 2022: 20. September 18:00

HORIZONT, Medienhaus Wimmer und CANAL + laden zum gemeinsamen Auftakt der 29. Österreichischen Medientage ein.



Opening Breakfast: 21. September 08:30

Frühstück zum Start in den ersten Tag – powered by Sky. Frei zugänglich für Ticketinhaber:innen der Medientage.



Medienvielfalt und Wettbewerb in der digitalen Transformation: 21. September 10:15

Eine Break-out-Session der RTR.



Exklusiver Networking Lunch: 21. September 12:30

Austrian Power Grid (APG) lädt hochkarätige Gäste aus Medien, Wirtschaft und Politik aufs Dach des Erste Campus.



Marken-Awareness in der GenZ: 21. September 14:00

Warum und wie Unternehmen im Gaming- & E-Sports-Bereich präsent sein sollten, um in der jungen Zielgruppe überhaupt noch eine Rolle zu spielen– eine Break-out-Session von Styria Media Group & Cope.



Austria’s Next Top-Creative!? 21. September 16:00

Vom leisen zum lauten Aufschrei: Fachkräftemangel überall – eine Break-out-Session der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien.



Servus am Abend: 21. September 18:00

Der traditionelle Abschluss des ersten Tags mit Salzburger Schmankerln und Gastlichkeit – powered by ServusTV.



Opening Breakfast: 22. September 08:30

Frühstück zum Start in den zweiten Tag powered by Goldbach. Frei zugänglich für Ticketinhaber:innen der Medientage.



Fake News, Hasspostings, Algorithmen & Co: 22. September 09:30

Medienrechtsexpertin Gabriela Staber mit einem Überblick zu den neuen Regelungen – eine Break-out-Session der Anwaltskanzlei CMS.



Verleihung Österreichischer Zeitschriftenpreis: 22. September 12:30

Auszeichnung der Preisträger:innen durch den ÖZV. Frei zugänglich für Ticketinhaber:innen der Medientage.



Exklusiver Networking Lunch: 22. September 12:30

Die Kronen Zeitung lädt hochkarätige Gäste aus Medien, Wirtschaft und Politik aufs Dach des Erste Campus.



Digital Content – next level: 22. September 14:00

Tipps und Tricks zur digitalen Contentproduktion und redaktionellen Automatisierung – eine Break-out-Session der Austria Presse Agentur (APA).