Heute verkündete ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.

Die Affäre rund um Chats zwischen ihm und dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zieht weitere Konsequenzen nach sich, heißt es auf orf.at.

Damit kommt Schrom einer für morgen geplanten Redaktionsversammlung zuvor. Dort wäre geklärt worden, wie die Redaktion auf die Causa reagiert und ob eine Vertrauensabstimmung nötig wäre. Vertrauen und Glaubwürdigkeit des ORF standen am Spiel Nach zwei Tagen "Urlaub", die Matthias Schrom am Montag angekündigt hatte, ( HORIZONT berichtete ) hat er seine Funktion als ORF-Chefredakteur nun am Mittwochvormittag zurückgelegt.ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat den Rücktritt laut orf.at bereits bestätigt und diesen angenommen. "

Auch wenn die bisherige Amtsführung von Matthias Schrom untadelig und die ORF-TV-Information in den vergangenen vier Jahren bei Millionen Menschen in Österreich sehr erfolgreich war, sind es gerade das große Vertrauen in unsere Berichterstattung und die kompromisslose Glaubwürdigkeit unserer Journalist:innen, die einen Schritt wie diesen unausweichlich erscheinen lassen", wird Weißmann zitiert, "ich zolle Matthias Schrom Respekt für seine Entscheidung, weil er damit beweist, dass ihm das Interesse der Redaktion wichtiger ist als seine Funktion, und danke ihm für die hervorragenden Leistungen der ORF-TV-Information unter seiner Führung." Die stellvertretende Chefredakteurin Eva Karabeg, bereits interimistisch mit der Redaktionsleitung beauftragt, werde bis auf weiteres verlängert, hieß es zudem.