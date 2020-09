Neuzugang: Sky angelt sich Marko Stankovits

Marko Stankovits wird ab sofort für Sky Seher als Reporter auf Stimmenfang gehen. Darüber hinaus strahlen die neun führenden österreichischen Regionalsender flächendeckend in ganz Österreich das Sky Magazin "Dein Verein" über zwölf Tipico Bundesliga-Klubs jeden Dienstag nach dem Bundesligawochenende linear aus.

Nach den Stationen DSV Leoben, SK Sturm Graz und Triestina feierte der Offensivgeist seine größten Erfolge bei der Wiener Austria. Dem Meistertitel 2013 folgte der Sprung in die Gruppenphase der UEFA Champions League. Insgesamt brachte es der 34-Jährige in der Tipico Bundesliga auf 192 Spiele und erzielte dabei 33 Tore.



Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Marko Stankovic hat sich in seiner langen Karriere als technisch versierter Offensivspieler einen Namen gemacht. Wir freuen uns darauf, dass er seine Erfahrungen, die er von der heimischen Bundesliga bis hinauf in die UEFA Champions League gesammelt hat, in seinen neuen Job als Sky Reporter einbringt und seinen ehemaligen Profikollegen spannende Aussagen entlockt.“Sky und Regionalsender der R9-Gruppe haben eine Kooperation geschlossen. Das Sky Fußball-Format "Dein Verein" soll ab sofort noch mehr Fans erreichen. Uwe König: „Ich freue mich, dass unser innovatives Erfolgsformat ‘Dein Verein’ ab sofort von neun starken regionalen TV-Partnern ausgestrahlt wird. So werden wir gemeinsam im gesamten Bundesgebiet neue Fans hinzugewinnen."