Sämtliche Online- und Multimedia-Aktivitäten werden in eigener Gesellschaft zusammengefasst.

Das Weekend Magazin fasst sämtliche Online- und Multimedia-Aktivitäten in einer eigenen Gesellschaft zusammen. Emanuel Führer fungiert als neuer Geschäftsführer der Weekend Online GmbH. Führer war zuvor unter anderem bei Herold Business Data, in der Geschäftsführung der Wohnnet Medien Gmbh und zuletzt als CPO und Prokurist der Heise RegioConcept tätig.

"Mit Emanuel Führer haben wir einen Vollprofi an Bord geholt, der den Weekend-Aktivitäten in diesem Bereich einen entscheidenden Schub geben wird", so Weekend-Verlag-Eigentümer Christian Lengauer, MBA, über den Neuzugang.

"Das Weekend Magazin zählt mit knapp 900.000 Exemplaren zu den auflagenstärksten Printmedien Österreichs und ist ein Fixpunkt in der österreichischen Medienlandschaft. Damit verfügt Weekend über ein enormes Potential für den weiteren Ausbau der Online-Plattform weekend.at sowie bei der Entwicklung neuer digitaler Lösungen. Mit dem bestens eingespielten Team wird es Spaß machen, neue und innovative Angebote für unsere Kunden und Leser auf den Markt zu bringen", so Führer in einer gemeinsamen Aussendung.