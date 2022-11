Severin Wurnig

Dominik Ritter-Wurnig will es wissen: Sind in Österreich genug User:innen bereit für ein neues Digital-Magazin zu bezahlen?

Bis 28. November will das Team von ‚tag eins‘ herausfinden, ob es am österreichischen Markt einen Bedarf nach einem neuen digitalen Magazin gibt. Das Ziel: 10.000 zahlende Mitglieder:innen in drei Wochen.

Seit Montag tickt die Uhr. Nur drei Wochen haben sich Dominik Ritter-Wurnig, Anna Mayrhauser, Ruth Eisenreich, Emil Biller, Christian Bartlau und Markus Sulzbacher Zeit gegeben, um ihr ­Publikum zu über